Камуфльований автомобіль, схожий на Tesla Model Y, наробив галасу у соціальних мережах. Фотографії, якими поділився учасник спільноти Reddit, були зроблені в Каліфорнії, де Tesla продовжує тестувати свої автомобілі, попри перенесення штаб-квартири в Техас.

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Це свідчить про те, що на горизонті може з'явитися оновлена версія Model Y, яка виробляється з 2020 року.

Електричний кросовер Tesla Model Y має значну популярність, в якийсь момент він навіть став найпопулярнішим новим автомобілем у світі. Однак, зважаючи на мінімальні зміни, що відбулися з моменту його запуску, оновлення вважається необхідним для збереження його конкурентних переваг.

Камуфляж прототипу покриває передню і задню частини кузова, що може вказувати на оновлення дизайну, які швидше за все, будуть незначними. Спостерігачі припускають, що оновлена Model Y може мати елементи дизайну, схожі на нещодавно оновлену Tesla Model 3, наприклад, вужчу світлотехніку.

Чи існує кросовер, який споживає небагато пального? Це рідкість, але буває. Середня витрата пального SUZUKI S-CROSS 2024 року становить від 4,9 літра на 100 кілометрів шляху залежно від трансмісії та типу приводу – передній чи повний.

Коли чекати оновлення

Чутки про оновлену Model Y циркулюють вже деякий час. Були навіть повідомлення від Reuters і Bloomberg, які припускали, що реліз відбудеться вже цього року. Однак пізніше генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив, що нова Model Y не з'явиться у 2024 році.

Попри це, поява камуфльованого прототипу натякає на можливість випуску в наступному році, тим більше, що 2024 рік не такий далекий до завершення.

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Очікується, що окрім зовнішніх оновлень, інтер'єр Model Y буде модернізовано відповідно до сучасних вимог ринку. Підхід Tesla до постійного вдосконалення та інновацій вказує на те, що оновлена Model Y, ймовірно, включатиме покращення як у дизайні, так і в функціональності, що дозволить їй залишатися сильним конкурентом на ринку електромобілів.