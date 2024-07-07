Власники Cybertruck, які першими придбали свої пікапи від Tesla, почали отримувати повідомлення про оновлення. Автовиробник проводить дослідження на ранніх моделях і безкоштовно замінить один з приводів.

А тим часом Фанат Tesla розчарувався в компанії, коли за 4 місяці в нього зламалися два Cybertruck

Для чого проводять заміну

Цей новий привід обіцяє підвищену ефективність і надійність, хоча Tesla не уточнила, що саме замінять, передній або задній двигун. Наразі всі Cybertruck оснащені щонайменше двома двигунами.

Tesla запевняє, що існуючий привід є безпечним для водіння, вказуючи на те, що модернізація є скоріше вдосконаленням, ніж необхідним рішенням для гарантування безпеки.

Технології стрімко йдуть вперед, а сьогодні практично неможливо знайти на ринку новий кросовер ціною менше мільйона гривень. Проте все ж є виключення: SUZUKI S-CROSS 2024 року коштує від 874 тисяч гривень та поєднує сучасні технології! При цьому це зовсім не “китаєць”, а сучасне авто японського бренду, зроблене в Європі!

Нагадаємо, що поставки пікапів Tesla розпочалися минулого року, і хоча більшість автовиробників випускають нові версії щорічно, Tesla вирішила впроваджувати зміни, як тільки вони будуть готові до виробництва.

Фахові видання припускають, що Tesla може оптимізувати трансмісію на основі відгуків про попередні моделі Cybertruck. Ця ініціатива може бути частиною ширшої стратегії компанії з покращення пікапа та підвищення його продуктивності. Або ж це може свідчити про те, що Tesla виявила потенційну проблему з поточним трансмісійним приводом, що спонукає до активної програми модернізації.

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Очікується, що в міру того, як Tesla буде випускати ці нові приводи, в найближчі тижні з'явиться більше інформації. Підхід автовиробника до вдосконалення та модернізації автомобілів після запуску продовжує виділяти його в галузі, гарантуючи, що Cybertruck залишається в авангарді інновацій у сфері електромобілів.