Що сталося

Блогер, відомий в мережі під іменем Lamar MK, вже деякий час володів Tesla Model Y, а в березні придбав новенький Cybertruck. Через два тижні після доставки його пікап раптово вийшов з ладу на узбіччі дороги, видаючи всілякі повідомлення про помилки, як він задокументував на своєму YouTube-каналі.

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Він зміг безпечно повернутися додому, куди згодом приїхали представники сервісу Tesla, щоб забрати вантажівку й подивитися, що з нею відбувається. Ламар хотів, щоб вони також звернули увагу на інші проблеми, наприклад, на лобовому склі було те, що він описав як "лінію" або "хвилястість", водійське сидіння було занадто близько до центральної консолі, а оббивка сидінь провисала.

Всяке трапляється, і ми просто повинні працювати над цим,

– каже Ламар у відео.

Хоча це вельми дивне ставлення до того, що електричний пікап з шестизначною вартістю ламається після двох тижнів володіння, але його можна зрозуміти: коли щось дуже любиш, можна закрити очі на деякі недоліки.

До квітня вантажівка все ще перебувала в сервісному центрі Tesla. Тож Ламар зняв ще одне відео з великим написом на обкладинці "Допоможи мені, Ілоне". У сервісі йому називали дати, коли вантажівка буде готова, але потім казали, що їм знадобиться ще трохи часу. У ролику можна побачити, що пікап розібрали до дрібних частин, щоб з'ясувати, що з ним не так, але, судячи з усього, нічого не вдавалося.

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Через кілька тижнів він отримав машину назад після того, як її "полагодили". У сервісі йому сказали, що проблема полягала в корозії дроту заземлення змінного струму, що призвело до відключення всієї високовольтної системи.

Інше відео, зняте тієї ночі, коли Ламару повернули автомобіль, показує самого автора роликів і його транспортний засіб, які щасливо возз'єдналися. Але все було не так добре, як він очікував. Через дві хвилини після цього відео пікап почав голосно шуміти, тож Ламар заглянув у сервісний журнал і виявив проблему з активними жалюзі. Знову ж таки, це було тієї самої ночі, коли він повернув свій Cybertruck з ремонту, який тривав більше місяця. На цьому він закінчив, сказавши: "Я люблю компанію, я люблю пікап, це пікап моєї мрії. Але просто дайте мені новий пікап. Будь ласка".

Технології стрімко йдуть вперед, а сьогодні практично неможливо знайти на ринку новий кросовер ціною менше мільйона гривень. Проте все ж є виключення: SUZUKI S-CROSS 2024 року коштує від 874 тисяч гривень та поєднує сучасні технології! При цьому це зовсім не “китаєць”, а сучасне авто японського бренду, зроблене в Європі!

Компанія відповіла

У Tesla заклик почули й відповіли. Компанія замінила машину на нову наприкінці травня. Справи йшли добре, і власник, здавалося, був щасливий. Ламар навіть покрив машину новим кольором за допомогою спеціальної плівки, яку пропонує сама компанія.

Але майже через два місяці після того, як у нього з'явився другий Cybertruck, той також зламався. На відео, опублікованому в X, видно, що вантажівка втратила живлення і заблокувалася під час заряджання. Вона настільки мертва, що він навіть не може від'єднати від неї зарядний кабель або залізти всередину. Це сталося через чотири години після того, як він востаннє їздив.

Він зателефонував до сервісного центру Tesla по допомогу, але там йому відповіли, що оскільки вже майже північ, нікому приїхати і допомогти йому. Йому доведеться чекати до ранку, щоб віддати машину в ремонт.

Наступного ранку приїхав евакуатор, щоб забрати мертву вантажівку. У твіті, в якому він показав вантажівку на підйомнику, він написав, що її неможливо навіть завести. В іншому твіті йшлося про те, що коли вантажівка потрапила до сервісного центру, вона була настільки мертвою, що навіть технічні працівники не змогли отримати до неї доступ. Їм довелося використовувати старі добрі інструменти для відмикання замків, щоб відкрити вантажівку.

А далі з'явилася новина, яка здивує навіть тих, хто вже не дивується постійним проблемам "кібертраків": у твіті Ламар повідомив, що технікам довелося просвердлити багажник, щоб отримати доступ до ручного відмикання.

Щоб отримати доступ до багажника, Tesla довелося свердлити під ним, щоб вручну відчинити засувку, оскільки вона не відчинялася, коли її намагалися обійти. Хоча простота важлива, я вважаю, що деякі ручні запобіжники є необхідними. Tesla повинна розглянути можливість реінжинірингу Cybertruck, включивши в нього троси ручного розблокування задніх дверей і багажника, забезпечивши резервний спосіб їх відкриття, якщо всі інші способи не спрацюють,

– написав він.

Це не просто погана інженерія, це може бути неймовірно небезпечно, якщо, скажімо, дитина застрягне в машині, коли вона знеструмиться.

Автор також каже, що у сервісі йому говорили, що це проблема з 12-вольтовою батареєю (окремий акумулятор, що живить такі системи, як двері), але оскільки вантажівка вимкнута і заблокована, вони не можуть отримати доступ до 12-вольтової батареї, яка знаходиться в багажнику. Але все це не має значення, тому що у "кібертрака" взагалі немає 12-вольтової батареї.

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Ілон Маск втрутився особисто

Через деякий час сам Ілон Маск відповів на твіт Ламара, сказавши, що компанія відремонтує його вантажівку.

Неприємності, через які пройшов блогер з двома практично новими пікапами, просто божевільні. Якби це була будь-яка інша автомобільна компанія, все це було б неприйнятним, але власники Tesla якимось чином повсякчас терплять це й продовжують користуватися продукцією бренду.