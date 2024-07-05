Характеристики та особливості

Згідно з анонсом, який опубліковано на сайті краудфандингу, всередині на нас очікує процесор AMD Ryzen 7 8845HS "Hawk Point" APU та підтримка аж 64 гігабайтів оперативної пам'яті (DDR5-5600 (SO-DIMM)). Недостатньо? Зачекайте, коли ми розкажемо про об'єм SSD.

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Ми вже бачили цей міні-ПК на виставці Computex 2024, але тоді це виглядало як щось концептуальне й на один раз. Але схоже, що компанія запустила XPC у серійне виробництво й дуже скоро випустить продукт у продаж.

Xyber Team вмістила дуже багато в такий мініатюрний дизайн і буде зовсім не дивно, якщо цим комп'ютером навіть буде дистанційно управляти, наче дитячою іграшкою на пульті. Варто зазначити, що в дизайн дійсно вклалися, адже це повноцінна модель автомобіля, у якої відкриваються всі двері, задній багажник, підсвічуються світлодіоди, а приховані кнопки вводу-виводу та живлення створюють крутий та унікальний вигляд.



Xyber XPC / Фото Xyber



Xyber XPC / Фото Xyber

Процесор AMD Ryzen 7 8845HS є частиною лінійки Hawk Point "Ryzen 8040", що має 8 ядер на базі 4-ядерної архітектури Zen, 16 потоків, тактову частоту до 5,1 ГГц і 24 мегабайти комбінованої кеш-пам'яті (L2 + L3). APU має TDP, яке можна налаштувати в діапазоні 35-54 вати, і поставляється з графічним процесором Radeon 780M iGPU, який містить 12 обчислювальних блоків RDNA 3 з тактовою частотою 2700 мегагерців. Нарешті, всередині ви знайдете 4 терабайти постійної пам'яті в SSD.

Команда Xyber поки що не ділиться жодною інформацією про випуск або ціни на свій комп'ютер XPC, але вони зазначили, що система зараз знаходиться в стадії повного виробництва, тому ми можемо очікувати запуск в найближчі місяці.



Xyber XPC / Фото Xyber

Можливі ціни

Припускається, що XPC буде доступний у варіанті як базовому, так і в індивідуальному, де кожен користувач зможе обрати для себе бажану кількість пам'яті та інші варіативні характеристики.

Ціна може складати в діапазоні 650-850 доларів США, що є звичайною ціною для подібних конфігурацій AMD Ryzen Mini PC, хоча цілком імовірно, що ми побачимо додаткову націнку за дизайн.

Якщо мова йде про надійність, то за цим параметром японським брендам немає рівних. Зокрема, новий SUZUKI S-CROSS 2024 року забезпечений гарантією у три роки чи 100 000 кілометрів, і за цей період виробник відповідає за якість авто через свого офіційного дилера в Україні.