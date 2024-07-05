Характеристики и особенности

Согласно анонсу, который опубликован на сайте краудфандинга, внутри нас ожидает процессор AMD Ryzen 7 8845HS "Hawk Point" APU и поддержка аж 64 гигабайт оперативной памяти (DDR5-5600 (SO-DIMM)). Недостаточно? Подождите, когда мы расскажем об объеме SSD.

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Мы уже видели этот мини-ПК на выставке Computex 2024, но тогда это выглядело как нечто концептуальное и на один раз. Но похоже, что компания запустила XPC в серийное производство и очень скоро выпустит продукт в продажу.

Xyber Team вместила очень много в такой миниатюрный дизайн и будет совсем не удивительно, если этим компьютером даже будет дистанционно управлять, как детской игрушкой на пульте. Стоит отметить, что в дизайн действительно вложились, ведь это полноценная модель автомобиля, у которой открываются все двери, задний багажник, подсвечиваются светодиоды, а скрытые кнопки ввода-вывода и питания создают крутой и уникальный вид.



Xyber XPC / Фото Xyber



Xyber XPC / Фото Xyber

Процессор AMD Ryzen 7 8845HS является частью линейки Hawk Point "Ryzen 8040", что имеет 8 ядер на базе 4-ядерной архитектуры Zen, 16 потоков, тактовую частоту до 5,1 ГГц и 24 мегабайта комбинированной кэш-памяти (L2 + L3). APU имеет TDP, которое можно настроить в диапазоне 35-54 ватта, и поставляется с графическим процессором Radeon 780M iGPU, который содержит 12 вычислительных блоков RDNA 3 с тактовой частотой 2700 мегагерц. Наконец, внутри вы найдете 4 терабайта постоянной памяти в SSD.

Команда Xyber пока не делится никакой информацией о выпуске или цены на свой компьютер XPC, но они отметили, что система сейчас находится в стадии полного производства, поэтому мы можем ожидать запуск в ближайшие месяцы.



Xyber XPC / Фото Xyber

Возможные цены

Предполагается, что XPC будет доступен в варианте как базовом, так и в индивидуальном, где каждый пользователь сможет выбрать для себя желаемое количество памяти и другие вариативные характеристики.

Цена может составлять в диапазоне 650-850 долларов США, что является обычной ценой для подобных конфигураций AMD Ryzen Mini PC, хотя вполне вероятно, что мы увидим дополнительную наценку за дизайн.

Якщо мова йде про надійність, то за цим параметром японським брендам немає рівних. Зокрема, новий SUZUKI S-CROSS 2024 року забезпечений гарантією у три роки чи 100 000 кілометрів, і за цей період виробник відповідає за якість авто через свого офіційного дилера в Україні.