Сегодня компания Unistellar в основном известна как производитель умных телескопов, которых выпустила пять моделей за последние 7 лет, но сейчас она хочет расширить ассортимент. На Kickstarter появилось описание продукта и начался сбор средств на его запуск.

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Как это работает

Компания обещает, что ее новейшее устройство с оптикой Nikon может обозначать объекты и созвездия в ночном небе или указывать на дальние туристические тропы и ориентиры , чтобы вы не потерялись.

или , чтобы вы не потерялись. Как и большинство других устройств для наблюдения за звездами компании, Envision должен подключаться к телефону пользователя, чтобы получить доступ к его GPS и онлайн-базе данных Unistellar.

пользователя, чтобы получить доступ к его GPS и онлайн-базе данных Unistellar. Бинокль также содержит инерционное измерительное устройство (IMU) для определения вашей позиции и угла наклона.

Имея все эти данные, бинокль дополненной реальности будет отправлять информацию в формате дополненной реальности на микродисплей в правой линзе объектива, накладывая виртуальные элементы интерфейса на реальную картинку.

Это звучит захватывающе, но знайте, что такое удовольствие будет стоить вам более 800 долларов, и это только если вы приобретете его заранее.

Поэтому если вы смотрите на далекую гору, Envision сможет сообщить вам ее название, расстояние до ее вершины и, возможно, любые местные тропы. Он также направит вас к укрытиям, водных источников, пещер.

Кроме того, компания обещает, что вы можете передать бинокль другу, и устройство с помощью визуальных подсказок направит его взгляд туда, куда вы только что смотрели.

Envision также сможет показать вам расположение Международной космической станции и места присутствия человека на Луне.



Бинокль Envision / Фото Unistellar

Возможные проблемы и их решения

Но у вас может не быть доступа к полной онлайн-базе данных, когда вы находитесь глубоко в лесу. Unistellar говорит, что пользователи смогут заранее загрузить информацию о местности, в которую направляются, чтобы не полагаться на нестабильную сотовую связь. Компания обещает, что будет иметь большую базу данных, чтобы увидеть много удаленных ориентиров или звезд.

Unistellar также утверждает, что их база данных содержит информацию о более 1 000 отдаленных туманностей, галактик и звездных скоплений.

Она также должна содержать более 1 миллиона достопримечательностей на Земле, включая горные вершины, пещеры, источники и убежища.

Пока нет точного перечня всех мест. Неизвестно также, в каких странах будет работать бинокль. Единственным исключением является Китай, где текущий GPS API не поддерживается из-за местной политики.

Не очень приятным является тот факт, что батареи Unistellar будет хватать всего на 5 часов или 1000 взаимодействий. Но если он разрядится, вы сможете использовать бинокль как обычный с 10-кратным увеличением и линзами диаметром 50 миллиметров.

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Когда ждать

Сейчас производство запланировано на сентябрь, а первая партия будет отправлена покупателям в ноябре. Вторая партия будет отправлена в декабре, если не будет непредвиденных задержек.

Смотрите короткую демонстрацию работы Envision: видео