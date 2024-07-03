Сьогодні компанія Unistellar здебільшого відома як виробник розумних телескопів, яких випустила п'ять моделей за останні 7 років, але зараз вона хоче розширити асортимент. На Kickstarter з'явився опис продукту й почався збір коштів на його запуск.
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Як це працює
- Компанія обіцяє, що її новітній пристрій з оптикою Nikon може позначати об'єкти та сузір'я в нічному небі або вказувати на далекі туристичні стежки та орієнтири, щоб ви не загубилися.
- Як і більшість інших пристроїв для спостереження за зірками компанії, Envision має підключатися до телефону користувача, щоб отримати доступ до його GPS та онлайн-бази даних Unistellar.
- Бінокль також містить інерційний вимірювальний пристрій (IMU) для визначення вашої позиції та кута нахилу.
- Маючи всі ці дані, бінокль доповненої реальності надсилатиме інформацію у форматі доповненої реальності на мікродисплей у правій лінзі об'єктива, накладаючи віртуальні елементи інтерфейсу на реальну картинку.
Тож якщо ви дивитеся на далеку гору, Envision зможе повідомити вам її назву, відстань до її вершини і, можливо, будь-які місцеві стежки. Він також спрямує вас до укриттів, водних джерел, печер.
Крім того, компанія обіцяє, що ви можете передати бінокль другові, і пристрій за допомогою візуальних підказок спрямує його погляд туди, куди ви щойно дивилися.
Envision також зможе показати вам розташування Міжнародної космічної станції та місця присутності людини на Місяці.
Бінокль Envision / Фото Unistellar
Можливі проблеми та їх вирішення
Але у вас може не бути доступу до повної онлайн-бази даних, коли ви перебуваєте глибоко в лісі. Unistellar каже, що користувачі зможуть заздалегідь завантажити інформацію про місцевість, у яку прямують, щоб не покладатися на нестабільний стільниковий зв'язок. Компанія обіцяє, що матиму велику базу даних, щоб побачити багато віддалених орієнтирів або зірок.
- Unistellar також стверджує, що їхня база даних містить інформацію про понад 1 000 віддалених туманностей, галактик і зоряних скупчень.
- Вона також має містити понад 1 мільйон пам'яток на Землі, включно з гірськими вершинами, печерами, джерелами та притулками.
Наразі немає точного переліку всіх місць. Невідомо також, у яких країнах працюватиме бінокль. Єдиним винятком є Китай, де поточний GPS API не підтримується через місцеву політику.
Не дуже приємним є той факт, що батареї Unistellar вистачатиме всього на 5 годин або 1000 взаємодій. Але якщо він розрядиться, ви зможете використовувати бінокль як звичайний з 10-кратним збільшенням і лінзами діаметром 50 міліметрів.
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Коли чекати
Наразі виробництво заплановане на вересень, а перша партія буде відправлена покупцям у листопаді. Друга партія буде відправлена в грудні, якщо не буде непередбачених затримок.
Дивіться коротку демонстрацію роботи Envision: відео