Сьогодні компанія Unistellar здебільшого відома як виробник розумних телескопів, яких випустила п'ять моделей за останні 7 років, але зараз вона хоче розширити асортимент. На Kickstarter з'явився опис продукту й почався збір коштів на його запуск.

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Як це працює

Компанія обіцяє, що її новітній пристрій з оптикою Nikon може позначати об'єкти та сузір'я в нічному небі або вказувати на далекі туристичні стежки та орієнтири , щоб ви не загубилися.

або , щоб ви не загубилися. Як і більшість інших пристроїв для спостереження за зірками компанії, Envision має підключатися до телефону користувача, щоб отримати доступ до його GPS та онлайн-бази даних Unistellar.

користувача, щоб отримати доступ до його GPS та онлайн-бази даних Unistellar. Бінокль також містить інерційний вимірювальний пристрій (IMU) для визначення вашої позиції та кута нахилу.

Маючи всі ці дані, бінокль доповненої реальності надсилатиме інформацію у форматі доповненої реальності на мікродисплей у правій лінзі об'єктива, накладаючи віртуальні елементи інтерфейсу на реальну картинку.

Це звучить захоплююче, але знайте, що таке задоволення коштуватиму вам більше 800 доларів, і це тільки якщо ви придбаєте його заздалегідь.

Тож якщо ви дивитеся на далеку гору, Envision зможе повідомити вам її назву, відстань до її вершини і, можливо, будь-які місцеві стежки. Він також спрямує вас до укриттів, водних джерел, печер.

Крім того, компанія обіцяє, що ви можете передати бінокль другові, і пристрій за допомогою візуальних підказок спрямує його погляд туди, куди ви щойно дивилися.

Envision також зможе показати вам розташування Міжнародної космічної станції та місця присутності людини на Місяці.



Бінокль Envision / Фото Unistellar

Можливі проблеми та їх вирішення

Але у вас може не бути доступу до повної онлайн-бази даних, коли ви перебуваєте глибоко в лісі. Unistellar каже, що користувачі зможуть заздалегідь завантажити інформацію про місцевість, у яку прямують, щоб не покладатися на нестабільний стільниковий зв'язок. Компанія обіцяє, що матиму велику базу даних, щоб побачити багато віддалених орієнтирів або зірок.

Unistellar також стверджує, що їхня база даних містить інформацію про понад 1 000 віддалених туманностей, галактик і зоряних скупчень.

Вона також має містити понад 1 мільйон пам'яток на Землі, включно з гірськими вершинами, печерами, джерелами та притулками.

Наразі немає точного переліку всіх місць. Невідомо також, у яких країнах працюватиме бінокль. Єдиним винятком є Китай, де поточний GPS API не підтримується через місцеву політику.

Не дуже приємним є той факт, що батареї Unistellar вистачатиме всього на 5 годин або 1000 взаємодій. Але якщо він розрядиться, ви зможете використовувати бінокль як звичайний з 10-кратним збільшенням і лінзами діаметром 50 міліметрів.

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Коли чекати

Наразі виробництво заплановане на вересень, а перша партія буде відправлена покупцям у листопаді. Друга партія буде відправлена в грудні, якщо не буде непередбачених затримок.

Дивіться коротку демонстрацію роботи Envision: відео