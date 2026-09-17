Хакеры взломали Международную метеорную организацию, которая отслеживает космические тела

Международная метеорная организация подверглась кибератаке, которая вывела из строя ее устаревшую инфраструктуру. В результате хакерской атаки большая часть веб-сайта оказалась недоступной, а восстановление сервисов займет несколько недель.

Сбой устаревшей инфраструктуры и сроки восстановления

Как сообщает издание Ars Technica, некоммерческая организация опубликовала сообщение о сбое на статической странице своего веб-сайта.

Недавно мы подверглись кибератаке, которая нанесла критический удар по устаревшей инфраструктуре, выведя из строя большую часть нашего сайта,

– написали представители Международной метеорной организации.

Специалисты отметили, что ожидают нескольких недель частичного простоя, пока будет проходить переход на новые сервисы. В настоящее время команда уделяет приоритетное внимание отчетам о наблюдениях за яркими огненными шарами. Информация также временно публикуется на официальной странице в Facebook.

Чем занимается Международная метеорная организация

Эта некоммерческая организация была основана в 1988 году. Она координирует любительские и профессиональные наблюдения за метеорными явлениями. Организация разработала единые стандарты для фиксации астрономических данных. Ее базы данных, содержащие текстовые отчеты, фотографии и видеозаписи, ученые считают критически важными для отрасли.

Кроме того, организация издает двухмесячный журнал WGN. Пока остается непонятным, почему именно эта организация стала целью кибератаки, ведь большинство ее данных о космических объектах являются полностью открытыми. Она также не является прибыльной и не может выплатить выкуп, особенно большие суммы, которых обычно добиваются хакеры.

На данный момент никто не взял на себя ответственность за эту атаку.