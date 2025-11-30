В каких сферах Китай будет доминировать дальше: предсказания от The Economist

Китай стремительно укрепляет позиции в двух новых направлениях - автономном транспорте и разработке лекарств. Дешевое производство, масштаб, быстрые регуляторные решения и жесткая конкуренция помогли стране вырваться вперед и создать технологии, которые уже влияют на глобальные рынки.

Китай давно привлекает внимание как лидер в производстве электромобилей, солнечных панелей и систем искусственного интеллекта с открытым кодом. Но этого мало, ведь страна быстро продвигается еще в двух отраслях – автономных автомобилях і фармацевтике. Этот рывок демонстрирует, на что способна китайская инновационная модель, когда сочетаются масштаб, производственные возможности и гибкое регулирование. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Economist.

Как Китай захватывает новые технологические рынки?

В сфере беспилотного транспорта формируется настоящая революция. Роботакси в Китае стоят втрое дешевле американских аналогов, например продукты Waymo. Они уже преодолели миллионы километров, тестируются в десятках городов и даже выходят на рынки Европы и Ближнего Востока через партнерства. Этот прогресс стал возможным благодаря развитию массового производства электромобилей и доминированию Китая в производстве лидаров и сенсоров, необходимых для автономного управления.

В фармацевтике изменения не менее разительные. Страна, которая когда-то была прежде всего производителем генериков, теперь стала вторым в мире разработчиком новых лекарств, в частности инновационных методов лечения онкологических заболеваний. Западные компании уже лицензируют продукты китайских производителей. Быстрый рост отрасли обеспечили два фактора: масштабные клинические исследования, в которых участвует большое количество пациентов, и доходы от производства генериков, которые позволяют финансировать новые разработки.

Как пишет Business Times, одним из ключевых инструментов стал подход китайских регуляторов. После того как в 2016 году правительство объявило амбицию сделать страну "биотехнологической супердержавой", был проведен ряд реформ. Между 2015 и 2018 годами штат национального регулятора лекарственных средств увеличили вчетверо и расчистили накопленный запас из 20 тыс. заявок на новые препараты всего за два года. Время получения разрешения на испытания с участием людей сократилось с 501 до 87 дней. В прошлом году китайские компании провели треть всех клинических исследований в мире.

Похожая ситуация - в сфере автономного транспорта. Местные власти, стремясь инвестиций и талантов, быстро согласовывали запуск пилотных зон роботакси и устанавливали цифровую инфраструктуру для их работы. Программы тестирования уже реализуют в более чем чем 50 городах. Отдельные инциденты иногда приостанавливали испытания, но благодаря им инженеры и законодатели получили уникальный опыт для совершенствования технологий.

В то же время конкуренция в Китае остается чрезвычайно жесткой. Предприятия сталкиваются с ценовым давлением, дефляцией и субсидиями, что в конечном итоге финансируются низкими доходами населения. Многие компании не переживут этой борьбы, но те, что выживут, станут мощными экспортерами. Китайские разработчики дешевых лекарств могут принести пользу развивающимся странам,, но настоящей целью для них является американский рынок, где формируется 70% глобальных доходов фармы. Зато роботакси, блокированы в США из-за собственной индустрии и вопросов безопасности, могут получить доступ к другим регионам, где внутренние разработки значительно отстают.

Возникает вопрос, как другим странам реагировать на эту технологическую волну. Риски существуют: вытеснение местных производителей, возможность демпинга, вопрос безопасности данных, а также коррупционные скандалы в китайской фарме. Но полное блокирование китайских технологий может обернуться потерями для потребителей, ведь это означало бы отказ от дешевых лекарств и доступного транспорта.

Вместо этого Запад должен обратить внимание на собственные проблемы. В США, особенно в демократических штатах, регуляторы тормозят развитие автономного транспорта. Сокращаются инвестиции в базовые научные исследования, растет давление на университеты, а иммиграционная политика затрудняет приезд квалифицированных специалистов. Европа теряет позиции в фармацевтических исследованиях, а осторожные регуляции часто ставят безопасность выше экспериментов и инноваций.

Китай не обречен владеть будущим, но его модель развития - с активным частным сектором и быстрыми регуляторными изменениями - четко показывает, как можно ускорять инновации. Чтобы конкурировать в сферах автономного транспорта, медицины и других перспективных технологий, Запад должен сделать выводы из китайского опыта.