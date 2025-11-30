В яких сферах Китай домінуватиме далі: передбачення від The Economist

Китай стрімко зміцнює позиції у двох нових напрямах – автономному транспорті та розробці ліків. Дешеве виробництво, масштаб, швидкі регуляторні рішення і жорстка конкуренція допомогли країні вирватися вперед і створити технології, які вже впливають на глобальні ринки.

Китай давно привертає увагу як лідер у виробництві електромобілів, сонячних панелей і систем штучного інтелекту з відкритим кодом. Та цього замало, адже країна швидко просувається ще у двох галузях – автономних автомобілях і фармацевтиці. Цей ривок демонструє, на що здатна китайська інноваційна модель, коли поєднуються масштаб, виробничі можливості та гнучке регулювання. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на The Economist.

Як Китай захоплює нові технологічні ринки?

У сфері безпілотного транспорту формується справжня революція. Роботаксі в Китаї коштують утричі дешевше за американські аналоги, наприклад продукти Waymo. Вони вже подолали мільйони кілометрів, тестуються у десятках міст і навіть виходять на ринки Європи та Близького Сходу через партнерства. Цей прогрес став можливим завдяки розвиткові масового виробництва електромобілів і домінуванню Китаю у виробництві лідарів та сенсорів, необхідних для автономного керування.

У фармацевтиці зміни не менш разючі. Країна, яка колись була насамперед виробником генериків, тепер стала другим у світі розробником нових ліків, зокрема інноваційних методів лікування онкологічних захворювань. Західні компанії вже ліцензують продукти китайських виробників. Швидкий ріст галузі забезпечили два фактори: масштабні клінічні дослідження, у яких бере участь велика кількість пацієнтів, та прибутки від виробництва генериків, які дозволяють фінансувати нові розробки.

Як пише Business Times, одним із ключових інструментів став підхід китайських регуляторів. Після того як у 2016 році уряд оголосив амбіцію зробити країну "біотехнологічною супердержавою", було проведено низку реформ. Між 2015 і 2018 роками штат національного регулятора лікарських засобів збільшили вчетверо та розчистили накопичений запас із 20 тис. заявок на нові препарати всього за два роки. Час отримання дозволу на випробування за участю людей скоротився з 501 до 87 днів. Торік китайські компанії провели третину всіх клінічних досліджень у світі.

Схожа ситуація — у сфері автономного транспорту. Місцева влада, прагнучи інвестицій та талантів, швидко погоджувала запуск пілотних зон роботаксі та встановлювала цифрову інфраструктуру для їх роботи. Програми тестування вже реалізують у більш ніж 50 містах. Окремі інциденти інколи призупиняли випробування, але завдяки їм інженери та законодавці отримали унікальний досвід для вдосконалення технологій.

Водночас конкуренція в Китаї залишається надзвичайно жорсткою. Підприємства зіштовхуються із ціновим тиском, дефляцією й субсидіями, що зрештою фінансуються низькими доходами населення. Чимало компаній не переживуть цієї боротьби, але ті, що виживуть, стануть потужними експортерами. Китайські розробники дешевих ліків можуть принести користь країнам, що розвиваються, але справжньою ціллю для них є американський ринок, де формується 70% глобальних прибутків фарми. Натомість роботаксі, блоковані у США через власну індустрію та питання безпеки, можуть отримати доступ до інших регіонів, де внутрішні розробки значно відстають.

Постає питання, як іншим країнам реагувати на цю технологічну хвилю. Ризики існують: витіснення місцевих виробників, можливість демпінгу, питання безпеки даних, а також корупційні скандали у китайській фармі. Але повне блокування китайських технологій може обернутися втратами для споживачів, адже це означало б відмову від дешевших ліків і доступного транспорту.

Натомість Захід має звернути увагу на власні проблеми. У США, особливо у демократичних штатах, регулятори гальмують розвиток автономного транспорту. Скорочуються інвестиції в базові наукові дослідження, зростає тиск на університети, а імміграційна політика ускладнює приїзд кваліфікованих спеціалістів. Європа втрачає позиції у фармацевтичних дослідженнях, а обережні регуляції часто ставлять безпеку вище за експерименти та інновації.

Китай не приречений володіти майбутнім, але його модель розвитку — з активним приватним сектором та швидкими регуляторними змінами — чітко показує, як можна прискорювати інновації. Щоб конкурувати у сферах автономного транспорту, медицини та інших перспективних технологій, Захід має зробити висновки з китайського досвіду.