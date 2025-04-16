Китай раскрыл имена хакеров американского АНБ, чтобы отомстить за тарифы
- Китай раскрыл имена трех предполагаемых хакеров из Агентства национальной безопасности США в ответ на американские тарифы, что является редким шагом для страны.
- Пекин также отменил заказ на самолеты Boeing, остановил прокат голливудских фильмов и публиковал данные о настоящей стоимости люксовых товаров американских брендов.
Пекин ответил на американские тарифы нестандартным шагом –обнародовал имена предполагаемых хакеров из Агентства нацбезопасности США. Это редкий шаг для Китая, который обычно избегает публичных разоблачений киберопераций против себя.
Китай борется с тарифами
В общем назвали имена трех человек, которые якобы являются сотрудниками Агентства национальной безопасности США и причастны к кибердеятельности. По словам властей города Харбин, где в этом году проходили Азиатские зимние игры, именно эти трое – Кэтрин А. Уилсон, Роберт Д. Снеллинг и Стивен В. Джонсон – стояли за атакой на инфраструктуру мероприятия, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
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Это необычный шаг для Пекина. Хотя США регулярно публикуют данные о якобы китайских хакерах, Китай почти никогда не раскрывает подобную информацию об иностранных хакерах и агентах, поскольку, как считается, стремится избежать демонстрации собственной уязвимости. Но на этот раз ситуация изменилась. Согласно сообщениям Bloomberg, такой шаг Пекина является реакцией на новые американские тарифы и попыткой показать: США не так уж и неуязвимы в своей разведдеятельности, как сами считают.
- По данным китайского центра CVERC, во время проведения зимних игр страна подверглась более 270 тысяч кибератак, большинство которых – с серверов, расположенных в США.
- Хакеры, по словам китайской стороны, также атаковали Huawei – одного из лидеров телеком-отрасли Китая. Компания давно находится под американскими санкциями.
Все это Пекин подает как "простой саботаж" – концепцию, происходящую еще из методик ЦРУ, когда даже мелкие действия могут существенно ослабить противника. Например, вмешательство в работу подводных кабелей или транспортной инфраструктуры. В отчете центра CVERC было приведено изображение хакера в образе дяди Сэма (классического символа Штатов) с мишенью на голове – намек на будущую ответственность Вашингтона.
Айзек Стоун Фиш, гендиректор компании Strategy Risk, объяснил Bloomberg, что основной ответ Китая на торговую войну – это не тарифы, а шаги, которые, на первый взгляд, не имеют прямого отношения к экономике. Обнародование имен хакеров АНБ, по его мнению, идеально вписывается в этот подход.
Кроме информационного удара, Китай прибегнул и к практическим мерам – отменил заказы на самолеты Boeing и остановил прокат голливудских фильмов. Также на днях в сети разгорелся огромный скандал, когда китайские чиновники опубликовали данные о настоящей стоимости люксовых товаров американских брендов. Оказалось, что товары, которые продаются по всему миру за десятки тысяч долларов, имеют себестоимость в Китае только в пределах 1000-2000 долларов. Это подхватили многочисленные блогеры и теперь соцсети активно обсуждают безумные наценки.
США тем временем пытаются корректировать свою тарифную политику. Президент Трамп временно освободил электронику, в частности полупроводники и iPhone, от самых высоких пошлин, однако предупредил: это – ненадолго.
Хотя многие американцы стремятся к возвращению производства в страну и видят в Китае главного виновника, реальность сложнее. Большинство не хочет работать на заводах, а глобальная торговля остается источником прибыли для США – американские компании активно экспортируют услуги. Однако президент Трамп руководствуется упрощенным представлением о торговом балансе: если США покупают больше, чем продают – значит, проигрывают. Компании вроде Apple взамен переориентируются на производство во Вьетнаме или Индии, но не спешат возвращать его в Америку.