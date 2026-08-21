Самая сложная миссия на Луну, которую когда-либо запускало человечество, начнется уже в понедельник

Китайская космическая программа готовит к запуску роботизированный комплекс "Чанъэ-7", который отправится к южному полюсу Луны. Миссия объединит работу орбитального аппарата, посадочного модуля, лунохода и специального прыгающего зонда для поиска залежей льда.

Что мы знаем о миссии "Чанъэ-7"

Китайская миссия "Чанъэ-7" готовится к запуску с космодрома Вэньчан на ракете-носителе Long March 5 Y14. Как сообщает Space.com, аппарат должен выйти на орбиту Луны, а затем спуститься в район края кратера Шеклтон у южного полюса спутника.

После нескольких месяцев на орбите посадочный модуль должен совершить попытку посадки в конце года. Главной задачей станет поиск водяного льда в затененных кратерах, а для этого специальный зонд будет совершать серию прыжков между освещенными участками и полностью темными зонами.

Инженеры оснастили аппарат активной системой амортизации, чтобы он мог безопаснее приземляться на крутых склонах.

"Чанъэ-7" – это самая амбициозная, самая комплексная и самая сложная роботизированная лунная миссия, которую когда-либо осуществляла какая-либо страна или организация,

– говорит Джеймс Хед, ведущий исследователь Луны из Брауновского университета.

Ученые давно предполагают, что на Луне может быть лед, однако до сих пор этот ресурс не изучали настолько подробно на практике.

Теперь Китай собирается искать его. И мы используем множество методов: от поиска на поверхности до исследования внутри кратеров,

– добавил Ей Пэйцзянь, академик Китайской академии наук.

Комплекс "Чанъэ-7" будет оснащен приборами из разных стран мира. На посадочном модуле установили итальянский лазерный отражатель и оптический телескоп, разработанный Международной ассоциацией лунных обсерваторий ILOA и Лабораторией космических исследований Гонконгского университета.

На орбитальном аппарате разместили камеру LunaHcam из Бахрейна и Египта, тайский детектор MATCH для измерения космической радиации и двухканальный спектрометр из Швейцарии.

Все собранные данные должны помочь подготовить первую высадку китайских тайконавтов (так в Китае называют астронавтов) на поверхность Луны к 2030 году. Кроме того, Китай планирует миссию "Чанъэ-8" примерно в 2028 году, в ходе которой будут опробованы технологии строительства жилья из лунного грунта для создания Международной научной лунной станции.