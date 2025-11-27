Можно ли заблокировать Starlink: китайские ученые смоделировали атаку дронами

Китайские исследователи создали детальную симуляцию, в которой большое количество дронов способно полностью перекрыть сигнал Starlink над территорией, соизмеримой с Тайванем. Модель показывает, что такая атака возможна в теории, хотя ее реализация потребовала бы сложной и непрерывной координации.

Китайские ученые представили симуляцию масштабной электронной атаки, в которой рой дронов способен перекрыть покрытие спутникового интернета Starlink над Тайванем. Это сценарий полного блокирования связи с помощью специализированных волногенераторов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Tom's Hardware reports.

Как дроны могут заглушить спутниковый интернет?

Моделирование проводили специалисты из Чжэцзянского университета и Пекинского института технологий. Они рассчитали, что для создания так называемого “электромагнитного щита” в небе понадобится от тысячи до двух тысяч дронов или других платформ – в частности аэростатов или самолетов. Эти устройства должны работать синхронно, формируя сеть широкополосных и узконаправленных препятствий на высоте примерно 20 км.

Как пишет TechRadar, причина интереса Китая к подобным сценариям очевидна: после начала российского вторжения в Украину система Starlink сыграла важную роль в обеспечении связи, и Пекин изучает, как обезвредить такую инфраструктуру в случае конфликта.

Впрочем, полная нейтрализация Starlink – чрезвычайно сложная задача. Спутники системы объединены в гибкую сеть, которая может адаптироваться к помехам, а их оборудование способно противодействовать глушению эффективнее, чем традиционные аппараты. Именно поэтому китайские исследователи использовали реальные данные об орбитах и расположении спутников и воссоздали 12-часовое движение группировки, чтобы проверить, можно ли найти оптимальную конфигурацию помех.

Модель показала, что теоретически 935 хорошо координированных дронов хватило бы для создания сплошной электронной завесы над Тайванем. Если же использовать менее мощные и более дешевые аппараты, пришлось бы поднять в небо примерно 2 000 единиц. Такой подход позволил бы блокировать сигнал во всех точках территории.

Несмотря на это, исследователи признают: постоянно поддерживать работу такого массивного роя практически невозможно. Дроны требуют длительного времени полета, стабильного управления, защиты от помех и логистического обеспечения, что существенно усложняет реализацию подобного сценария в реальных условиях.

Почему спутники Starlink могут вредить атмосфере Земли?

SpaceX ежедневно уничтожает в атмосфере один-два спутника Starlink, и это количество будет расти. По словам астрофизика Джонатана Макдавелла из Гарварда, такая практика может иметь опасные последствия для Земли – от загрязнения атмосферы до повышения риска синдрома Кесслера.

Макдавелл отмечает в подкасте EarthSky, что компания SpaceX старается избегать таких ситуаций, используя активные маневры для избежания столкновений и контролируемое снижение спутников ниже 600 км. Впрочем, ученый признает: это "большое если", ведь даже один неконтролируемый инцидент, например солнечная буря, может создать сотни обломков. "Если хотя бы один процент из запланированных 30 тысяч спутников Starlink выйдет из строя на орбите, это будет означать 300 крупных обломков – достаточно, чтобы спровоцировать эффект Кесслера", – предупреждает Макдавелл.