Чи можна заблокувати Starlink: китайські вчені змоделювали атаку дронами

Китайські дослідники створили детальну симуляцію, у якій велика кількість дронів здатна повністю перекрити сигнал Starlink над територією, співмірною з Тайванем. Модель показує, що така атака можлива в теорії, хоча її реалізація потребувала б складної та безперервної координації.

Китайські науковці представили симуляцію масштабної електронної атаки, у якій рій дронів здатний перекрити покриття супутникового інтернету Starlink над Тайванем. Це сценарій повного блокування звʼязку за допомогою спеціалізованих хвилегенераторів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Tom's Hardware reports.

Дивіться також Starlink і Samsung об'єднуються заради проєкту, який має покращити наше життя

Як дрони можуть заглушити супутниковий інтернет?

Моделювання проводили фахівці із Чжецзянського університету та Пекінського інституту технологій. Вони розрахували, що для створення так званого “електромагнітного щита” у небі знадобиться від тисячі до двох тисяч дронів або інших платформ – зокрема аеростатів чи літаків. Ці пристрої мали б працювати синхронно, формуючи мережу широкосмугових і вузькоспрямованих перешкод на висоті приблизно 20 км.

Як пише TechRadar, причина інтересу Китаю до подібних сценаріїв очевидна: після початку російського вторгнення в Україну система Starlink відіграла важливу роль у забезпеченні звʼязку, і Пекін вивчає, як знешкодити таку інфраструктуру у разі конфлікту.

Втім, повна нейтралізація Starlink – надзвичайно складне завдання. Супутники системи об’єднані у гнучку мережу, яка може адаптуватися до перешкод, а їхнє обладнання здатне протидіяти глушінню ефективніше, ніж традиційні апарати. Саме тому китайські дослідники використали реальні дані про орбіти та розташування супутників і відтворили 12-годинний рух угруповання, щоби перевірити, чи можна знайти оптимальну конфігурацію перешкод.

Модель показала, що теоретично 935 добре координованих дронів вистачило б для створення суцільної електронної завіси над Тайванем. Якщо ж використовувати менш потужні й дешевші апарати, довелося б підняти в небо приблизно 2 000 одиниць. Такий підхід дав би змогу блокувати сигнал у всіх точках території.

Попри це, дослідники визнають: постійно підтримувати роботу такого масивного рою практично неможливо. Дрони потребують тривалого часу польоту, стабільного керування, захисту від перешкод і логістичного забезпечення, що суттєво ускладнює реалізацію подібного сценарію в реальних умовах.

Чому супутники Starlink можуть шкодити атмосфері Землі?

SpaceX щодня знищує в атмосфері один-два супутники Starlink, і ця кількість зростатиме. За словами астрофізика Джонатана Макдавелла з Гарварду, така практика може мати небезпечні наслідки для Землі – від забруднення атмосфери до підвищення ризику синдрому Кесслера.

Макдавелл зазначає в подкасті EarthSky, що компанія SpaceX намагається уникати таких ситуацій, використовуючи активні маневри для уникнення зіткнень і контрольоване зниження супутників нижче 600 км. Втім, учений визнає: це "велике якщо", адже навіть один неконтрольований інцидент, наприклад сонячна буря, може створити сотні уламків. "Якщо хоча б один відсоток із запланованих 30 тисяч супутників Starlink вийде з ладу на орбіті, це означатиме 300 великих уламків – достатньо, щоб спровокувати ефект Кесслера", – попереджає Макдавелл.