Помните весь тот ажиотаж, который разразился в сети после выпуска первой модели искусственного интеллекта от DeepSeek? Тысячи пользователей поспешили перейти на новинку, когда ее разработчики заявили, что она превосходит сам ChatGPT. Однако теперь выяснилось, что все это было огромным обманом, поскольку DeepSeek на самом деле передавал запросы другому ИИ, а затем просто их транслировал.

DeepSeek был не единственным: как раскрыли масштабное мошенничество

Специалисты по безопасности американской компании Anthropic обнародовали отчет об угрозах, в котором разоблачили промышленный шпионаж со стороны нескольких ведущих лабораторий Китая. Эксперты выяснили, что китайские разработчики не только обучали свои модели на чужих данных, но и в режиме реального времени перенаправляли запросы клиентов на чужой сервис.

В ходе расследования аналитики установили, что компания Moonshot AI, создающая семейство моделей Kimi, систематически отправляла запросы собственных пользователей в нейронную сеть Claude Opus. Пользователи искренне полагали, что работают с китайским сервисом, однако на самом деле получали ответы, сгенерированные американским искусственным интеллектом.

Для обхода географических ограничений разработчики Moonshot создали масштабную сеть из 5 380 фальшивых учетных записей, проходящих через прокси-серверы в Сингапуре и Японии. Всего за десять дней в июле 2026 года компания перенаправила почти 300 000 клиентских сессий, а общий объем перехваченных запросов в период с мая по июль превысил 23 миллиона.

Аналогичные манипуляции осуществляла и компания DeepSeek. Ее инженеры получали входящие запросы от пользователей, после чего незаметно перенаправляли их в системы Anthropic. За двухнедельный период в июле 2026 года специалисты зафиксировали более 12,1 миллиона таких перехваченных соединений.

Подобные действия называют дистилляцией данных.

Дистилляция сама по себе является легитимным методом обучения, однако ее несанкционированное использование превращается в промышленный шпионаж,

– прокомментировали специалисты по безопасности компании Anthropic.

Утечка конфиденциальных данных и угроза неприкосновенности частной жизни

Схема подмены ответов привела к массовой утечке конфиденциальной информации пользователей, которые даже не подозревали, что их данные попадают в руки сторонней американской компании. В перехваченных пакетах оказались корпоративные секреты, финансовые отчеты, пароли и исходные коды больших предприятий, которые искренне верили, что их данные остаются в Китае.

Среди слитых данных оказались записи с камер наблюдения в городе Чэнду, которые загрузил пользователь, связанный с Народно-освободительной армией Китая. Запрос содержал видеопотоки с сотен камер вблизи оборонных объектов и государственных предприятий с просьбой проанализировать подозрительное поведение конкретного лица.

Другой случай касался оператора IT-сети российского военного ведомства, который через DeepSeek передал в Claude действующие ключи доступа к базе данных Министерства обороны РФ.

Также разработчики из Китая отправляли в систему внутренние коды полицейских систем слежения, которые сопоставляли номера национальных удостоверений граждан с маршрутами их передвижения.

Что такое дистилляция искусственного интеллекта и как она работает

Дистилляция в сфере машинного обучения – это процесс переноса знаний от большой и мощной модели-учителя к меньшей и более дешевой модели-ученику. В классическом понимании разработчики подают сложной нейронной сети тысячи задач, собирают ее подробные ответы вместе с ходом мыслей, а затем используют эти данные для обучения компактного алгоритма, который копирует подходы и стиль. Это позволяет существенно сократить затраты на вычислительные мощности и ускорить работу системы без потери качества.

Однако несанкционированная дистилляция превращается в скрытый отбор знаний, когда лаборатории без разрешения правообладателя извлекают рассуждения передовой системы. Передовые нейросети при решении сложных задач формируют цепочку рассуждений. Для защиты от копирования Anthropic шифрует эти цепочки в виде специальных подписей.

Однако китайские инженеры придумали способ обхода защиты с помощью атак повторного воспроизведения между сессиями. Они сохраняли цифровую подпись рассуждений Claude, открывали новую сессию и заставляли модель расшифровывать собственные предыдущие шаги в открытый текст.

Несанкционированная дистилляция позволяет сторонним лабораториям извлекать передовые возможности за считанные минуты и с минимальными затратами,

– говорят исследователи компании Anthropic.

Масштабы проблемы и другие участники рынка

Расследование выявило, что подобные методы применяли и другие большие технологические компании из Китая. Крупнейшую операцию запустила Alibaba, которая использовала более 5 000 фальшивых аккаунтов для сбора цепочек рассуждений моделей Opus 4.6 и Opus 4.7. Общий объем извлеченных Alibaba данных в период с мая по июль 2026 года превысил 151 миллион экземпляров, а пиковая интенсивность достигала 3 миллионов запросов в сутки. Собранные материалы компания использовала для обучения собственных моделей серии Qwen 3.5, 3.6 и 3.7.

К подобной практике присоединились также разработчики Zhipu AI, которые извлекли более 3,4 миллиона цепочек рассуждений для улучшения моделей GLM, а также компания Xiaomi, которая перенаправила более 400 000 сессий во время бесплатного тестового периода модели MiMo-V2-Pro. Компании SenseTime и MiniMax приобретали готовые базы данных разговоров пользователей у сторонних брокеров или создавали подставные фирмы для сбора информации.