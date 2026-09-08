Китай обогнал Илона Маска: компания Xpeng запустила в серийное производство реалистичного робота-гуманоида

Китайская компания Xpeng запустила в серийное производство человекоподобного робота IRON. Эта машина поражает своей реалистичностью и способна самостоятельно сойти с конвейера прямо в повседневную жизнь. Разработчики обещают, что в скором времени андроид появится в домах обычных людей.

IRON сходит с конвейера

Этот гуманоид уже успел наделать шума в прошлом году. Во время презентации разработчики буквально разрезали его корпус прямо на сцене, чтобы доказать публике, что внутри нет живого человека, а только передовые технологии. Теперь компания готова массово выпускать устройства на своих действующих заводах, пишет Live Science.

Разработчики создали робота в нескольких вариантах телосложения и даже разного пола. Каждый андроид имеет рост 173 сантиметра и весит 65 килограммов. Машина получила 82 степени свободы от головы до пят, в том числе по 22 степени в каждой ладони. Робот может передвигаться со скоростью до 2 метров в секунду, что напоминает быструю спортивную ходьбу.



Xpeng IRON / Фото Keumars Afifi-Sabet/Live Science

Создатели IRON уверены, что со временем эти машины станут незаменимыми помощниками в быту. Они будут помогать убирать дом и складывать чистое белье. Представители компании сравнили появление человекоподобных роботов с бумом смартфонов в середине 2000-х годов и прогнозируют аналогичное стремительное распространение технологии в ближайшие годы.

У андроида IRON чрезвычайно большие перспективы, ведь разработчики позиционируют его как первого в мире высокотехнологичного человекоподобного робота общего назначения. Устройство может самостоятельно воспринимать инструкции, планировать стратегию действий и обходить препятствия. Несмотря на хаотичность и непредсказуемость физического мира, IRON ориентируется в пространстве чрезвычайно уверенно. Кроме того, робот умеет самостоятельно находить зарядную станцию и подключаться к сети, когда батарея разряжается.



Xpeng IRON / Фото Keumars Afifi-Sabet/Live Science

Технологический мозг и уникальный искусственный интеллект

Секрет эффективности IRON заключается в его аппаратной части и уникальной системе искусственного интеллекта. Конструкторы оснастили каждую машину тремя чипами Turing AI, которые вместе обеспечивают производительность в 2250 триллионов операций в секунду.

Для сравнения: современные ноутбуки, предназначенные для локальных задач искусственного интеллекта, способны выполнять лишь около 50 триллионов операций в секунду. Благодаря такой мощности робот может локально запускать языковые модели без подключения к интернету.

Конструкторы интегрировали в андроида три взаимосвязанные системы, которые обеспечивают ему полную автономность:

Первая система отвечает за визуальное восприятие, естественную речь и физический контроль движений.

Вторая объединяет кодирование изображений с чтением текста.

Третья система обеспечивает возможность мыслить и анализировать задачи.

В отличие от конкурентов, которые создают отдельные алгоритмы, разработчики использовали ту же глобальную модель мира, которая работает в их электромобилях и прототипах летающих автомобилей. Это помогает преодолевать одну из главных проблем робототехники – хаотичность физического мира, из-за которой обычные машины часто ошибаются или действуют слишком медленно.

Кто выиграет гонку гуманоидов

Массовый запуск IRON выводит компанию в лидеры рынка, где уже развернулась жесткая борьба. Среди главных конкурентов, которые также начали массовое производство, выделяется американская компания Figure AI со своей моделью Figure 03, а также китайская фирма AGIBOT, которая уже в июне выпустила 15 тысяч устройств.

Интересно, что Tesla до сих пор не начала массовое производство своего робота Optimus, релиз которого компания откладывала уже четыре раза с 2022 года.

Уже в 2027 году Xpeng начнет поставлять роботов коммерческим клиентам для работы в сфере обслуживания или проведения экскурсий сначала в Китае, а затем и в других странах.