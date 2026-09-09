Китайский спутник развалился в космосе, загрязнив уникальную орбиту мусором на долгие века

Китайский разведывательный аппарат Yaogan-50 (02) подвергся аномалии на орбите и развалился на десятки фрагментов. Теперь эти обломки зависли на высоте около 950 километров, где они будут оставаться веками и создавать риск столкновения с другими космическими аппаратами.

Что случилось с китайским спутником

Как сообщает издание Gizmodo, китайский аппарат был запущен 15 марта 2026 года с помощью ракеты-носителя Long March 6A. Спутник успешно вышел на рабочую высокоретроградную орбиту, то есть двигался в направлении, противоположном вращению Земли, на высоте примерно 952 километра с наклоном 142 градуса.

Однако уже через несколько месяцев после начала миссии спутник вышел из строя. Бывший астрофизик из Гарвардско-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан Макдауэлл, который отслеживает подобные события в космосе, сообщил, что 4 сентября Космические силы США внесли в каталог 43 объекта космического мусора, образовавшихся в результате разрушения Yaogan-50 (02).

Почему космический мусор будет оставаться на орбите веками

В настоящее время фрагменты спутника находятся на высоте от 600 до 1 100 километров над поверхностью Земли. Все они остаются в пределах характерной орбиты аппарата с наклоном 142 градуса.

По данным NASA, объекты, остающиеся на орбите ниже 600 километров, обычно сгорают в атмосфере Земли в течение нескольких лет из-за атмосферного торможения. Однако чем выше расположен обломок, тем дольше он там остается. Для мусора на высоте 800 километров процесс схода с орбиты может затянуться на столетия, а на высоте свыше 1 000 километров обломки способны кружить вокруг нашей планеты тысячи лет. На такой высоте разбитые детали рискуют столкнуться с другими спутниками или обломками, что приведет к образованию новых полей мусора.

Что известно о причинах аварии и назначении аппарата

Эксперты пока не выяснили точную причину разрушения Yaogan-50 (02). Среди вероятных версий специалисты называют сбой в двигательной установке, отказ аккумулятора или столкновение с другим космическим объектом или обломком.

По оценкам Европейского космического агентства, за всю историю освоения космоса произошло более 660 взрывов, столкновений или аномальных событий, приведших к фрагментации аппаратов. Сейчас на орбите Земли находится более 1,5 миллиона объектов космического мусора.

Серия Yaogan-50 включает спутники дистанционного зондирования Земли и разведки. Официальный Пекин утверждает, что эти аппараты предназначены для обследования земельных ресурсов, оценки урожайности и предотвращения стихийных бедствий. Несмотря на эти заявления, как отмечает издание SpaceNews, аналитики предполагают использование спутников для военной разведки и наблюдения.