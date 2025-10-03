Некоторое время назад в Солнечной системе зафиксировали третий в истории наблюдений межзвездный объект. Он получил название 3I/ATLAS и с тех пор находится под пристальным наблюдением, поскольку ведет себя крайне странно. Сейчас комета пролетает мимо Марса, поэтому ученые могут рассмотреть ее немного ближе. Во время одного из последних исследований выяснилось кое-что неожиданное.

Что выяснили на этот раз?

Международная группа астрономов, проанализировав данные спектрографа UVES на телескопе Very Large Telescope, обнаружила в газовом шлейфе 3I/ATLAS аномально высокую концентрацию никеля и железа. Этот факт стал настоящей загадкой, поскольку на том расстоянии, где сейчас находится комета, температура слишком низкая, чтобы силикатные, сульфидные или металлические частицы, содержащие эти элементы, могли испариться в космос, пишет 24 Канал со ссылкой на Futurism.

Наблюдения показали, что никель фиксировался во всех измерениях спектра, тогда как железо появилось только тогда, когда объект приблизился к Солнцу на расстояние менее 2,64 астрономических единиц (одна астрономическая единица – это усредненное расстояние от Земли до Солнца). Несмотря на то, что 3I/ATLAS классифицируют как комету с низким содержанием углерода, она демонстрирует экстремальные показатели в производстве металлов на ранних стадиях своей активности.

Исследователи рассматривают две основные гипотезы. Их они изложили в своей статье, которая пока не прошла рецензирование, но уже опубликована на сервере препринтов arXiv.

Первая теория заключается в том, что объект сам по себе чрезвычайно богат на металлы.

Вторая – что повышенное выделение металлов вызвано химическими аномалиями, на что может указывать ранее зафиксированное сверхвысокое соотношение углекислого газа к кислороду.

В то же время ученые предполагают, что с изменением расстояния до Солнца характеристики объекта могут измениться, и соотношение никеля и железа станет таким же, как у комет Солнечной системы.

Что говорят о комете?

Гарвардский астроном Ави Лёб ранее призвал NASA использовать орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter для более детального изучения кометы, что позволило бы точнее оценить ее размер. Он снова повторил свое предложение в свежей заметке на Medium. Лёб известен своими спекуляциями и громкими заявлениями, которые постоянно попадают в СМИ. Так, именно он первым заявил, что 3I/ATLAS может быть кораблем пришельцев, а также продвигал теорию, что инопланетным зондом мог быть объект 1I/Оумуамуа, первый обнаруженный межзвездный объект, пролетавший через Солнечную систему в 2017 году.

По предварительным расчетам ученого, диаметр 3I/ATLAS может превышать 5 километров. Для сравнения, первый межзвездный объект, 1I/Оумуамуа, имел дискообразную форму и диаметр около 110 метров – размером с футбольное поле.

Хотя большинство доказательств указывает на то, что 3I/ATLAS является естественной кометой, Лёб настаивает на необходимости быть готовыми к различному развитию событий, в том числе и к тому, что это технологический артефакт, посланный для контакта между цивилизациями. Он считает, что такую возможность не стоит отбрасывать.