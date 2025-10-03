Деякий час тому в Сонячній системі зафіксували третій в історії спостережень міжзоряний об'єкт. Він отримав назву 3I/ATLAS і з того часу перебуває під пильним спостереженням, оскільки поводиться вкрай дивно. Зараз комета пролітає повз Марс, тож науковці мають змогу роздивитися її трохи ближче. Під час одного з останніх досліджень з'ясувалося дещо несподіване.

Що з'ясували цього разу?

Міжнародна група астрономів, проаналізувавши дані спектрографа UVES на телескопі Very Large Telescope, виявила у газовому шлейфі 3I/ATLAS аномально високу концентрацію нікелю та заліза. Цей факт став справжньою загадкою, оскільки на тій відстані, де зараз перебуває комета, температура надто низька, щоб силікатні, сульфідні чи металеві частинки, що містять ці елементи, могли випаруватися в космос, пише 24 Канал з посиланням на Futurism.

Спостереження показали, що нікель фіксувався у всіх вимірах спектра, тоді як залізо з'явилося лише тоді, коли об'єкт наблизився до Сонця на відстань менш як 2,64 астрономічної одиниці (одна астрономічна одиниця – це усереднена відстань від Землі до Сонця). Попри те, що 3I/ATLAS класифікують як комету з низьким вмістом вуглецю, вона демонструє екстремальні показники у виробництві металів на ранніх стадіях своєї активності.

Дослідники розглядають дві основні гіпотези. Їх вони виклали в своїй статті, яка поки що не пройшла рецензування, але вже опублікована на сервері препринтів arXiv.

Перша теорія полягає в тому, що об'єкт сам по собі надзвичайно багатий на метали.

Друга – що підвищене виділення металів спричинене хімічними аномаліями, на що може вказувати раніше зафіксоване надвисоке співвідношення вуглекислого газу до кисню.

Водночас учені припускають, що зі зміною відстані до Сонця характеристики об'єкта можуть змінитися, і співвідношення нікелю та заліза стане таким самим, як у комет Сонячної системи.

Що говорять про комету?

Гарвардський астроном Аві Льоб раніше закликав NASA використати орбітальний апарат Mars Reconnaissance Orbiter для детальнішого вивчення комети, що дозволило б точніше оцінити її розмір. Він знову повторив свою пропозицію в свіжому дописі на Medium. Льоб відомий своїми спекуляціями й гучними заявами, які постійно потрапляють у ЗМІ. Так, саме він першим заявив, що 3I/ATLAS може бути кораблем прибульців, а також просував теорію про те, що іншопланетним зондом міг бути об'єкт 1I/Оумуамуа, перший виявлений міжзоряний об'єкт, що пролітав через Сонячну систему у 2017 році.

За попередніми розрахунками вченого, діаметр 3I/ATLAS може перевищувати 5 кілометрів. Для порівняння, перший міжзоряний об'єкт, 1I/Оумуамуа, мав дископодібну форму і діаметр близько 110 метрів – розміром з футбольне поле.

Хоча більшість доказів вказує на те, що 3I/ATLAS є природною кометою, Льоб наполягає на необхідності бути готовими до різного розвитку подій, в тому числі й до того, що це технологічний артефакт, надісланий для контакту між цивілізаціями. Він вважає, що таку можливість не варто відкидати.