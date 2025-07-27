На початку липня 2025 року астрономи виявили міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS, який рухається до Сонця зі швидкістю понад 210000 км/год. Початкові спостереження вказують на те, що це, ймовірно, комета діаметром до 24 кілометрів, оточена хмарою льоду, газу та пилу. Проте невелика група вчених, зокрема відомий астрофізик з Гарварду Аві Лоеб, висунула гіпотезу, що це може бути технологічний артефакт іншопланетного походження, можливо, навіть із ворожими намірами, розповідає 24 Канал.

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Нещодавня публікація The New York Post наробила справжнього галасу і не дарма, адже заголовок жахає – "Можливо ворожа" інопланетна загроза виявлена в невідомому міжзоряному об'єкті, стверджує шокуюче нове дослідження". Вона ґрунтується на дослідженні Лоеба, з яким можна ознайомитися на сайті arxiv.org.

Міжзоряний об'єкт Космічні тіла, які походять з-за меж нашої Сонячної системи називають міжзоряними об'єктами. Такі об'єкти рухаються за незвичайними траєкторіями, оскільки не прив'язані до гравітації Сонця від самого початку.

Про що мовиться в дослідженні?

Лоеб та його колеги з Ініціативи міжзоряних досліджень у Лондоні стверджують, що незвичайна траєкторія об'єкта та його висока швидкість можуть свідчити про штучне походження. Вони також зазначають, що 3I/ATLAS пройде близько до Юпітера, Марса та Венери, що, на їхню думку, могло б дозволити іншопланетній цивілізації непомітно розмістити шпигунські пристрої.

У листопаді, коли об'єкт досягне найближчої точки до Сонця (перигелію), він буде прихований від земних телескопів, що, за словами дослідників, може бути частиною стратегії інопланетян.

То інопланетяни справді нападуть?

Більшість наукової спільноти відкидає припущення про інопланетне походження об'єкта 3I/ATLAS як безпідставні. Експерти, з якими поспілкувалися журналісти виданням Live Science, називають такі заяви "нісенітницею" та "образливими" для науки.

Усі наявні дані вказують на те, що 3I/ATLAS є природним об'єктом, найімовірніше кометою, яка була викинута з іншої зоряної системи. Навіть сам Лоеб визнає, що найбільш вірогідним поясненням є природне походження об'єкта.

Це ж було вже, так?

Міжзоряні об'єкти, такі як 3I/ATLAS, не є чимось унікальним хоч це справді вкрай рідкісні гості у нашій системі. Раніше вже були виявлені подібні космічні тіла, наприклад, "Оумуамуа" у 2017 році та комета Борисова у 2019 році.

До речі, "Оумуамуа" теж називали інопланетним зондом, тож ми вже все це переживали, але історія повторюється, як і безглузді заяви "науковців" та ЗМІ, які люблять похайпувати на темах прибульців.

Поведінка та характеристики цих тіл пояснюються природними процесами, а не діяльністю інопланетян. Гіпотеза про "Темний ліс", яку згадує Лоеб, є лише науково-фантастичною теорією, що припускає, ніби інопланетні цивілізації ховаються, щоб уникнути загроз. Вона не має жодних емпіричних підтверджень.

Насамкінець, немає жодних доказів того, що 3I/ATLAS становить загрозу для людства. Ідея про напад іншопланетян у листопаді 2025 року є чистою спекуляцією, яка не підкріплена науковими фактами. Щобільше навіть якби ми захотіли дослідити цей об'єкт ближче, сучасні технології не дозволяють нам наздогнати його через його величезну швидкість.