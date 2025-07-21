Вперше в історії дослідникам вдалося зафіксувати так званий "нульовий момент" – найперші кроки формування планет навколо молодої зорі, схожої на Сонце, розповідає 24 Канал з посиланням на ESO.

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Що дізналися науковці дослідивши молоду зорю?

Завдяки спільним зусиллям телескопа Джеймса Вебба від NASA та Європейської південної обсерваторії (ESO) в Чилі, помічено регіон гарячого газу, де з речовини поступово виникає нова планета.

Важливо! Деталі дослідження опубліковані в журналі Nature.

Зірка під назвою HOPS-315, що розташована за понад 1370 світлових років від Землі в сузір’ї Оріон, є жовтим карликом, майже наполовину молодшою за Сонце – її вік оцінюють від 100000 до 200000 років. Саме довкола неї виявили згустки матерії, які з часом стануть повноцінною кам’янистою планетою, схожою на Землю.



Зображення зорі HOPS-315 / Фото ALMA

Дослідження, яке провела міжнародна команда під керівництвом Мелісси МакКлюр із Ляйденської обсерваторії (Нідерланди), підкреслює: астрономи справді вперше змогли не лише зафіксувати, а й вказати місце – де й коли починається формування нових планет.

Особливістю цього спостереження є унікальна деталізація: завдяки сучасним телескопам вдалося "зазирнути" у внутрішній регіон так званого протопланетного диску, з якого виникають небесні світи. Саме в таких гарячих хмарах пилу і газу зароджуються майбутні планети – і цей процес астрономи змогли прямо побачити вперше.



Ілюстративне зображення хмар пилу в зорі HOPS-315 / Фото ALMA

Крім HOPS-315, для останніх років характерні відкриття ще кількох дуже молодих планет завдяки новим методам спостережень: тепер фахівці шукають не самі планети, а насамперед вплив, який вони здійснюють на навколишній газ і пил. Ці "відбитки" у формі хвиль, спіральних структур або характерних знижень яскравості дозволяють знаходити планети навіть на початкових етапах формування.

Чому це важливе відкриття?

Спостереження за виникненням нових планет не лише дають уявлення про першочергові етапи народження світів, а й допомагають зрозуміти, яким був початок нашої власної Сонячної системи.

Астрономи наголошують: надалі детальні дослідження подібних систем дозволять відповісти на фундаментальні питання про умови появи і розвитку планет, включаючи потенційно придатні для життя.

До того ж астрономи нещодавно отримали новий потужний інструмент для дослідження Всесвіту – обсерваторію Віри Рубін. Телескоп вже показав перші зображення Всесвіту і вони заворожують деталями.