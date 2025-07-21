Впервые в истории исследователям удалось зафиксировать так называемый "нулевой момент" – первые шаги формирования планет вокруг молодой звезды, похожей на Солнце, рассказывает 24 Канал со ссылкой на ESO.

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Что узнали ученые исследовав молодую звезду?

Благодаря совместным усилиям телескопа Джеймса Вебба от NASA и Европейской южной обсерватории (ESO) в Чили, замечен регион горячего газа, где из вещества постепенно возникает новая планета.

Важно! Детали исследования опубликованы в журнале Nature.

Звезда под названием HOPS-315, расположенная более чем в 1370 световых годах от Земли в созвездии Орион, является желтым карликом, почти наполовину моложе Солнца – ее возраст оценивают от 100000 до 200000 лет. Именно вокруг нее обнаружили сгустки материи, которые со временем станут полноценной каменистой планетой, похожей на Землю.



Изображение звезды HOPS-315 / Фото ALMA

Исследование, которое провела международная команда под руководством Мелиссы МакКлюр из Ляйденской обсерватории (Нидерланды), подчеркивает: астрономы действительно впервые смогли не только зафиксировать, но и указать место – где и когда начинается формирование новых планет.

Особенностью этого наблюдения является уникальная детализация: благодаря современным телескопам удалось "заглянуть" во внутренний регион так называемого протопланетного диска, из которого возникают небесные миры. Именно в таких горячих облаках пыли и газа зарождаются будущие планеты – и этот процесс астрономы смогли прямо увидеть впервые.



Иллюстративное изображение облаков пыли у звезды HOPS-315 / Фото ALMA

Кроме HOPS-315, для последних лет характерны открытия еще нескольких очень молодых планет благодаря новым методам наблюдений: теперь специалисты ищут не сами планеты, а прежде всего влияние, которое они оказывают на окружающий газ и пыль. Эти "отпечатки" в форме волн, спиральных структур или характерных понижений яркости позволяют находить планеты даже на начальных этапах формирования.

Почему это важное открытие?

Наблюдения за возникновением новых планет не только дают представление о первоочередных этапах рождения миров, но и помогают понять, каким было начало нашей собственной Солнечной системы.

Астрономы отмечают: в дальнейшем детальные исследования подобных систем позволят ответить на фундаментальные вопросы об условиях появления и развития планет, включая потенциально пригодные для жизни.

К тому же астрономы недавно получили новый мощный инструмент для исследования Вселенной – обсерваторию Веры Рубин. Телескоп уже показал первые изображения Вселенной и они завораживают деталями.