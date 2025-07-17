Астрономы были ошеломлены открытием нового межзвездного объекта, который получил название 3I/ATLAS. Это лишь третий подобный объект, обнаруженный в Солнечной системе, и он отличается крайне необычной траекторией и высокой скоростью. Некоторые ученые считают, что этот гость может быть почти таким же старым, как и наша галактика Млечный Путь, то есть его возраст в несколько раз больше Солнца, сообщает 24 Канал со ссылкой на астрофизика Ави Леба.

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Известный астрофизик из Гарварда, который прославился смелыми гипотезами относительно объектов из-за пределов Солнечной системы, объяснил, что для точного определения природы 3I/ATLAS нужны новые наблюдения.

Вместе с тем он не отбросил возможности того, что этот объект мог быть специально "запущен" в сторону внутренней Солнечной системы неизвестной цивилизацией. Подобные идеи Леб уже выдвигал в отношении предыдущего межзвездного объекта "Оумуамуа", а также поисков обломков межзвездного метеора, упавшего в Тихий океан в 2014 году.

В своей новой работе Ави Леб обратил внимание, что 3I/ATLAS имеет аномально высокую яркость, и предыдущие оценки указывали на диаметр около 20 километров. Это в сотни раз больше размеров "Оумуамуа" (всего около 100-400 метров).



Траектория объекта 3I/ATLAS / Фото Catalina Sky Survey

Леб отмечает, что такие большие межзвездные астероиды очень редки – для сравнения, астероид, который уничтожил динозавров, был вдвое меньше, а подобные "Оумуамуа" объекты должны врезаться в Землю ежегодно.

Дальнейшие измерения показали отсутствие следов газа или кометного хвоста вокруг 3I/ATLAS, что сделало гипотезу об "обычной" комете маловероятной. Впрочем, Леб уточняет, что окончательные выводы еще впереди – чем ближе объект приблизится к Солнцу, тем ярче он должен стать. Если вокруг него не появится газ и пыль, возможно, это будет твердый астероид, природа которого остается загадкой.

Ави Леб призывает ученых не пренебрегать ни одной версией и сохранять открытость к неожиданным открытиям. По его мнению, современная наука не должна ограничиваться только подтверждением уже известного, а должна быть готова к новым вероятностям, сколько бы их не вызывала дискуссий.

Вот что о 3I/ATLAS рассказывают ученые – смотрите видео: