В начале июля 2025 года астрономы зафиксировали новый объект, который, вероятно, происходит из-за пределов Солнечной системы информирует ESO. Это лишь третий подобный случай в истории наблюдений, после знаменитых Oumuamua в 2017 году и кометы Borisov в 2019 году, информирует 24 Канал.

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Что такое A11pl3Z и откуда он взялся?

Объект с временным названием A11pl3Z, который теперь официально именуется 3I/ATLAS, был обнаружен 1 июля 2025 года с помощью системы ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), использующей телескопы на Гавайях и в Южной Африке. Данные, собранные с 25 по 29 июня, помогли уточнить его траекторию. Сейчас подтверждено, что это межзвездный объект, то есть он не принадлежит к Солнечной системе и лишь пролетает через нее.

A11pl3Z движется с невероятной скоростью 245 000 км/ч (около 68 км/с) и имеет эксцентриситет орбиты примерно 6, что указывает на гиперболическую траекторию – почти прямую линию. Это означает, что объект не удерживается гравитацией Солнца и после прохождения через нашу систему навсегда покинет ее, вернувшись в межзвездное пространство .

Где сейчас A11pl3Z и куда направляется?

На момент обнаружения объект находился внутри орбиты Юпитера, а в октябре 2025 года он приблизится к Солнцу, оказавшись внутри орбиты Марса. Ближайший подход к Солнцу (перигелий) ожидается 29 октября 2025 года на расстоянии примерно 1,4 астрономической единицы (около 210 миллионов километров), что немного ближе, чем орбита Марса.

Важно, что A11pl3Z не представляет никакой угрозы для Земли: во время максимального сближения в декабре он будет на противоположной стороне Солнца от нас, на расстоянии не ближе 240 миллионов километров.

Сейчас объект расположен примерно в 670 миллионах километров от Солнца, и астрономы по всему миру активно наблюдают за ним с помощью телескопов. До сентября он будет оставаться видимым для наземных наблюдений, после чего станет слишком близким к Солнцу для наблюдения. Однако в начале декабря A11pl3Z снова появится с другой стороны Солнца, что позволит продолжить исследования.

Что это за объект?

Пока что ученые не могут точно определить природу A11pl3Z. Его диаметр оценивается в пределах 10-20 километров, хотя размер может быть меньше, если объект состоит из льда, который сильнее отражает свет. Пока неизвестно, является ли он кометой, астероидом или другим типом небесного тела. В отличие от кометы Борисова, A11pl3Z пока не демонстрирует видимой комы или хвоста, что делает его похожим на Oumuamua. Однако в октябре, когда объект станет ярче, астрономы надеются получить больше данных для классификации.

A11pl3Z – это лишь третий подтвержденный межзвездный объект, который посещает нашу Солнечную систему.

Первым был Oumuamua (1I/Oumuamua), обнаруженный в 2017 году. Его необычная сигарообразная форма и траектория вызвали горячие дискуссии, включая гипотезы об искусственном происхождении, которые впоследствии были опровергнуты.

Вторым стал 2I/Borisov, комета, открытая в 2019 году любителем-астрономом Геннадием Борисовым. Каждый из этих объектов стал уникальной возможностью заглянуть за пределы нашей системы.

Почему это важно для науки и для нас?

Открытие A11pl3Z – это не просто интересное событие, а настоящий подарок для астрономов. Межзвездные объекты позволяют изучать материалы, которые сформировались в других звездных системах, что помогает понять, как образуются звезды и планеты за пределами Солнечной системы. Это как получить образец из далекого космоса без необходимости отправлять туда космический корабль.

Для энтузиастов науки, это напоминание о том, насколько огромной и загадочной является Вселенная. Благодаря новым технологиям, таким как телескоп имени Веры Рубин, который уже продемонстрировал первые результаты, подобные открытия станут более частыми. А пока что мы можем наблюдать за A11pl3Z и ждать новых данных. Кто знает, возможно, этот объект раскроет нам новые тайны космоса.