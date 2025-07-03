NASA получит деньги на Artemis

Сенат США поддержал бюджетный законопроект, предусматривающий выделение дополнительных 10 миллиардов долларов на ключевые направления программы NASA Artemis. Среди прочего, более 4,1 миллиарда направят на ракеты Space Launch System (SLS) для миссий Artemis 4 и 5, а еще 2,6 миллиарда - на завершение орбитальной станции Gateway у Луны, пишет 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

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Продолжение финансирования SLS противоречит предложению администрации прекратить использование этих ракет и кораблей Orion после миссии Artemis III. Такую стратегию еще в мае озвучили в президентском бюджетном запросе, однако Конгресс решил иначе, поддержав дальнейшее сотрудничество с традиционными аэрокосмическими компаниями, такими как Boeing, L3Harris' Aerojet Rocketdyne и Northrop Grumman.

Среди критиков этого подхода – Илон Маск и Джаред Айзекман, кандидатуру которого рассматривали на место руководителя NASA, но недавно внезапно отменили.

Маск неоднократно подчеркивал, что SLS – это одноразовая ракета, на запуск которой тратится более 2,5 миллиарда долларов , тогда как ракеты SpaceX предлагают многоразовое использование.

, тогда как ракеты SpaceX предлагают многоразовое использование. В сенате во время слушаний по своему назначению Айзекман также заявил, что поддерживает использование SLS для ближайших миссий, но не считает эту ракету оптимальной для регулярных полетов на Луну и Марс в будущем.

В дополнительное финансирование также входят 700 миллионов на новый Марсианский телекоммуникационный орбитальный аппарат, 1,25 миллиарда долларов на продолжение эксплуатации МКС и 325 миллионов на разработку компанией SpaceX космического аппарата для сведения МКС с орбиты в конце десятилетия. Общий бюджет на этот аппарат для SpaceX составит 843 миллиона долларов.