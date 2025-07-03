NASA отримає гроші на Artemis

Сенат США підтримав бюджетний законопроєкт, що передбачає виділення додаткових 10 мільярдів доларів на ключові напрямки програми NASA Artemis. Серед іншого, понад 4,1 мільярда спрямують на ракети Space Launch System (SLS) для місій Artemis 4 та 5, а ще 2,6 мільярда — на завершення орбітальної станції Gateway біля Місяця, пише 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

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Продовження фінансування SLS суперечить пропозиції адміністрації припинити використання цих ракет і кораблів Orion після місії Artemis III. Таку стратегію ще у травні озвучили у президентському бюджетному запиті, однак Конгрес вирішив інакше, підтримавши подальшу співпрацю з традиційними аерокосмічними компаніями, такими як Boeing, L3Harris’ Aerojet Rocketdyne та Northrop Grumman.

Серед критиків цього підходу – Ілон Маск і Джаред Айзекман, кандидатуру якого розглядали на місце керівника NASA, але нещодавно раптово скасували.

Маск неодноразово наголошував, що SLS – це одноразова ракета, на запуск якої витрачається понад 2,5 мільярда доларів , тоді як ракети SpaceX пропонують багаторазове використання.

, тоді як ракети SpaceX пропонують багаторазове використання. У сенаті під час слухань щодо свого призначення Айзекман також заявив, що підтримує використання SLS для найближчих місій, але не вважає цю ракету оптимальною для регулярних польотів на Місяць та Марс у майбутньому.

До додаткового фінансування також входять 700 мільйонів на новий Марсіанський телекомунікаційний орбітальний апарат, 1,25 мільярда доларів на продовження експлуатації МКС та 325 мільйонів на розробку компанією SpaceX космічного апарата для зведення МКС з орбіти наприкінці десятиліття. Загальний бюджет на цей апарат для SpaceX складе 843 мільйони доларів.