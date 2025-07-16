Что именно произошло и какие последствия это может иметь, рассказывает 24 Канал со ссылкой на данные Solar Dynamics Observatory (SDO).

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Эта вспышка была настолько сильной, что оставила после себя разлом, который некоторые эксперты называют "огненным каньоном". Его длина достигает более 400 тысяч километров, что примерно равно расстоянию от Земли до Луны. Высота стен этого разлома, по оценкам, составляет не менее 20 тысяч километров.

Этот впечатляющий феномен был зафиксирован обсерваторией Солнечной динамики (SDO) от NASA. Изображения показывают, как филамент распадается, а потоки горячей плазмы движутся через атмосферу Солнца.



Разлом на Солнце / Фото NASA

После того, как структура филамента разрушилась, на ее месте образовалась раскаленная расщелина, что отражает перестройку магнитных полей звезды. По данным NASA, такие разломы возникают, когда магнитные линии Солнца резко разрываются и перестраиваются после вспышки, оставляя после себя следы горячей плазмы.

Что такое филаменты и почему они взрываются?

Филаменты – это холодные и плотные полосы солнечной плазмы, которые удерживаются над поверхностью Солнца магнитными полями. Они могут оставаться стабильными в течение длительного времени, но когда магнитное поле становится нестабильным, филаменты могут взрываться.

Такие события часто сопровождаются выбросами корональной массы (CME) – мощными потоками плазмы и магнитных полей, которые выбрасываются в космос. Эти выбросы способны влиять на Землю, вызывая геомагнитные бури, которые могут нарушать работу спутников или электросетей.

В этом случае взрыв филамента действительно вызвал выброс корональной массы. Однако, по данным спутников SOHO и GOES-19, этот поток плазмы движется в направлении, что не угрожает нашей планете. Как отметил исследователь полярных сияний Винсент Ледвина, скорость этого выброса относительно низкая, и он не направлен на Землю.

Как это может повлиять на Землю?

Хотя этот конкретный выброс корональной массы не повлияет на нашу планету, такие явления напоминают о непредсказуемой активности Солнца и его влиянии на космическую погоду. Геомагнитные бури, вызванные подобными выбросами, могут создавать полярные сияния, но также представляют риск для технологий.