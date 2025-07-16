Що саме відбулося і які наслідки це може мати, розповідає 24 Канал з посиланням на дані Solar Dynamics Observatory (SDO).

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Цей спалах був настільки сильним, що залишив по собі розлом, який деякі експерти називають "вогняним каньйоном". Його довжина сягає понад 400 тисяч кілометрів, що приблизно дорівнює відстані від Землі до Місяця. Висота стін цього розлому, за оцінками, становить щонайменше 20 тисяч кілометрів.

Цей вражаючий феномен був зафіксований обсерваторією Сонячної динаміки (SDO) від NASA. Зображення показують, як філамент розпадається, а потоки гарячої плазми рухаються через атмосферу Сонця.



Розлом на Сонці / Фото NASA

Після того, як структура філамента зруйнувалася, на її місці утворилася розжарена ущелина, що відображає перебудову магнітних полів зірки. За даними NASA, такі розломи виникають, коли магнітні лінії Сонця різко розриваються і перебудовуються після спалаху, залишаючи по собі сліди гарячої плазми.

Що таке філаменти і чому вони вибухають?

Філаменти – це холодніші та щільніші смуги сонячної плазми, які утримуються над поверхнею Сонця магнітними полями. Вони можуть залишатися стабільними протягом тривалого часу, але коли магнітне поле стає нестабільним, філаменти можуть вибухати.

Такі події часто супроводжуються викидами корональної маси (CME) – потужними потоками плазми та магнітних полів, які викидаються у космос. Ці викиди здатні впливати на Землю, викликаючи геомагнітні бурі, які можуть порушувати роботу супутників чи електромереж.

У цьому випадку вибух філамента дійсно спричинив викид корональної маси. Проте, за даними супутників SOHO та GOES-19, цей потік плазми рухається в напрямку, що не загрожує нашій планеті. Як зазначив дослідник полярних сяйв Вінсент Ледвіна, швидкість цього викиду відносно низька, і він не спрямований на Землю.

Як це може вплинути на Землю?

Хоча цей конкретний викид корональної маси не вплине на нашу планету, такі явища нагадують про непередбачувану активність Сонця та його вплив на космічну погоду. Геомагнітні бурі, спричинені подібними викидами, можуть створювати полярні сяйва, але також становлять ризик для технологій.