Метеорит NWA 16788 важить 25 кілограмів і має розміри приблизно 37,5 сантиметрів у довжину, 27,9 сантиметрів у ширину та 15,2 сантиметрів у висоту. Цей камінь на 70% більший за попередній рекордсмен і становить майже 7% усього марсіанського матеріалу, доступного на нашій планеті, розповідає 24 Канал із посиланням на Phys.org.

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Метеорит було знайдено у листопаді 2023 року в пустелі Сахара, на території Нігеру, мисливцем за метеоритами. Вчені припускають, що він був викинутий з поверхні Марса внаслідок потужного удару астероїда, після чого подолав 225 мільйонів кілометрів, щоб потрапити на Землю. Точна дата падіння невідома, але дослідження вказують на те, що це сталося відносно недавно.

А це точно каменюка з Марсу?

Для підтвердження походження метеорита з Марса було проведено спеціальний аналіз. Невеликий фрагмент відправили до лабораторії, де його хімічний склад порівняли з даними, отриманими під час місії Viking у 1976 році.

Результати показали, що це олівін-мікрогабровий шерготит – тип марсіанської породи, яка утворилася внаслідок повільного охолодження магми на Червоній планеті. У складі каменю виявлено мінерали піроксен та олівін, а його поверхня має склоподібну текстуру через сильне нагрівання під час проходження через атмосферу Землі.



Марсіанський метеорит продадуть на аукціоні / Фото Sotheby's

Цей метеорит – справжня рідкість. Із понад 77 тисяч офіційно визнаних метеоритів, знайдених на Землі, лише 400 походять із Марса. Раніше NWA 16788 виставлявся в Італійському космічному агентстві в Римі, а тепер шукає нового власника. Очікувана ціна на аукціоні коливається від 2 до 4 мільйонів доларів.

Що таке марсіанські метеорити?

Марсіанські метеорити – це фрагменти породи, які були викинуті з поверхні Марса внаслідок зіткнень із астероїдами чи кометами. Під впливом потужного удару ці шматки потрапляють у космос, а згодом, через гравітацію, можуть опинитися на Землі.

Їхнє походження підтверджується шляхом порівняння хімічного складу з даними, зібраними космічними апаратами, такими як Viking. Ці метеорити дають ученим унікальну можливість вивчати геологію Марса без необхідності відправляти дорогі місії на планету.

Інші лоти аукціону

Окрім марсіанського метеорита, на торгах Sotheby's представлено й інші вражаючі експонати. Зокрема, скелет юного динозавра цератозавра (Ceratosaurus nasicornis), знайдений у 1996 році поблизу Ларамі, штат Вайомінг, у кар’єрі Bone Cabin Quarry.

Цей скелет, що складається зі 140 кісток та частково реконструйованих елементів, датується пізнім юрським періодом, приблизно 150 мільйонами років тому. Його довжина становить майже 3,3 метра, а висота – понад 1,8 метра. Очікувана вартість цього лота – від 4 до 6 мільйонів доларів.



Скелет динозавра / Фото Sotheby's

Цератозавр був двоногим хижаком із короткими передніми кінцівками, схожим на тиранозавра рекса, але меншим за розмірами. Дорослі особини могли досягати 7,6 метра в довжину, тоді як тиранозаври виростали до 12 метрів. На аукціоні також представлено 122 інші предмети, серед яких метеорити, скам’янілості та мінерали рідкісної краси.