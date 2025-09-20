Межзвездная комета 3I/ATLAS, приближающаяся к Солнечной системе, начала светиться зеленым. Это явление удивило астрономов, поскольку в составе кометы до сих пор не обнаружили молекул, которые обычно вызывают такое свечение.

Ученые пытаются разгадать тайну его необычного химического состава. Об этом сообщил наблюдатель за кометами Michael Jäger (Михаэл Егер), который зафиксировал странное зеленое свечение кометы, рассказывает 24 Канал.

Почему химический состав кометы такой необычный?

Снимки, сделанные астрофотографами Джеральдом Реманном и Михаэлем Егером из Намибии во время полного лунного затмения 7 сентября 2025 года, показали, что межзвездная комета 3I/ATLAS приобрела зеленый оттенок.

На фотографиях видно сине-зеленую газовую кому размером 2,5 угловой минуты, а 9 сентября был замечен и короткий хвост.



Комета 3I/ATLAS светится зеленым светом / Фото Gerald Rhemann, Michael Jäger

Что это может означать?

Обычно зеленое свечение комет не является чем-то странным. Когда комета приближается к Солнцу, лед на ее ядре начинает испаряться, образуя газовую атмосферу, или ком.

Под действием солнечного излучения молекулы в этом газе начинают флуоресцировать (светиться). Зеленый цвет чаще всего возникает из-за наличия молекул дикарбона (C2). Однако наблюдения за химическим составом 3I/ATLAS показывают очень низкое количество этих молекул.

Это означает, что либо дикарбон присутствует, но его еще не удалось обнаружить, либо за зеленое свечение отвечает другая, пока неизвестная молекула.

Наблюдения с помощью телескопа Джеймса Вебба показали, что 3I/ATLAS имеет необычный химический состав с большой долей углекислого газа, а также содержит никель и цианоген. Однако эти элементы обычно не вызывают зеленой флуоресценции.

В августе телескоп Hubble получил самые детальные изображения межзвездной кометы 3I/ATLAS.

Загадка углубляется исследование под руководством астронома Луиса Салазара Мансано из Мичиганского университета. В нем говорится, что раннее обнаружение цианогена свидетельствует о сильном истощении углеродных цепочек, к которым относятся C2 и C3.

По соотношению дикарбона к цианогену комета 3I/ATLAS относится к наиболее истощенных углеродом комет из всех известных. Ученые надеются собрать больше данных и разгадать эту тайну, когда комета максимально приблизится к Земле в декабре.

Когда комета будет близко к Земле?

Ожидается, что 3I/ATLAS достигнет перигелия в конце октября, приблизившись к Марсу. Комета, обнаружена 1 июля, стала третьим подтвержденным межзвездным объектом, посетившим наши космические окрестности. NASA подтвердило ее внесолнечное происхождение на следующий день после открытия.

Действительно ли комета 3I/ATLAS это космический зонд пришельцев?

Гарвардский ученый Ави Лёб, известный своими смелыми теориями, выдвинул гипотезу, что 3I/ATLAS может быть не кометой, а технологическим артефактом внеземного происхождения.

Он предполагает, что этот объект, который он называет "инопланетным зондом", может иметь враждебные намерения и приблизится к Земле в ноябре.

В то же время эта "теория" не имеет никаких научных доказательств. Ранее Лёб высказывал похожие предположения относительно другого межзвездного объекта – Оумуамуа, также усматривая в нем признаки искусственного происхождения.