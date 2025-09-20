Міжзоряна комета 3I/ATLAS, що наближається до Сонячної системи, почала світитися зеленим. Це явище здивувало астрономів, оскільки у складі комети досі не виявили молекул, які зазвичай спричиняють таке світіння.

Науковці намагаються розгадати таємницю її незвичайного хімічного складу. Про це повідомив спостерігач за кометами Michael Jäger (Міхаел Єгер), який зафіксував дивне зелене світіння комети, розповідає 24 Канал.

Дивіться також З'явилися вражаючі фото комети відкритої українським астрономом-аматором

Чому хімічний склад комети такий незвичайний?

Знімки, зроблені астрофотографами Джеральдом Реманном та Міхаелем Єгером з Намібії під час повного місячного затемнення 7 вересня 2025 року, показали, що міжзоряна комета 3I/ATLAS набула зеленого відтінку.

На фотографіях видно синьо-зелену газову кому розміром 2,5 кутової хвилини, а 9 вересня був помічений і короткий хвіст.



Комета 3I/ATLAS світиться зеленим світлом / Фото Gerald Rhemann, Michael Jäger

Що це може означати?

Зазвичай зелене світіння комет не є чимось дивним. Коли комета наближається до Сонця, лід на її ядрі починає випаровуватися, утворюючи газову атмосферу, або кому.

Під дією сонячного випромінювання молекули в цьому газі починають флуоресціювати (світитися). Зелений колір найчастіше виникає через наявність молекул дикарбону (C2). Однак спостереження за хімічним складом 3I/ATLAS показують дуже низьку кількість цих молекул.

Це означає, що або дикарбон присутній, але його ще не вдалося виявити, або за зелене світіння відповідає інша, поки невідома молекула.

Спостереження за допомогою телескопа Джеймса Вебба показали, що 3I/ATLAS має незвичайний хімічний склад із великою часткою вуглекислого газу, а також містить нікель та ціаноген. Проте ці елементи зазвичай не викликають зеленої флуоресценції.

У серпні телескоп Hubble отримав найдетальніші зображення міжзоряної комети 3I/ATLAS.

Загадку поглиблює дослідження під керівництвом астронома Луїса Салазара Мансано з Мічиганського університету. У ньому йдеться, що раннє виявлення ціаногену свідчить про сильне виснаження вуглецевих ланцюжків, до яких належать C2 та C3.

За співвідношенням дикарбону до ціаногену комета 3I/ATLAS належить до найбільш виснажених вуглецем комет з усіх відомих. Вчені сподіваються зібрати більше даних і розгадати цю таємницю, коли комета максимально наблизиться до Землі у грудні.

Коли комета буде близько до Землі?

Очікується, що 3I/ATLAS досягне перигелію наприкінці жовтня, наблизившись до Марса. Комета, виявлена 1 липня, стала третім підтвердженим міжзоряним об'єктом, що відвідав наші космічні околиці. NASA підтвердило її позасонячне походження наступного дня після відкриття.

Чи справді комета 3I/ATLAS це космічний зонд прибульців?

Гарвардський науковець Аві Льоб, відомий своїми сміливими теоріями, висунув гіпотезу, що 3I/ATLAS може бути не кометою, а технологічним артефактом позаземного походження.

Він припускає, що цей об'єкт, який він називає "іншопланетним зондом", може мати ворожі наміри й наблизиться до Землі в листопаді.

Водночас ця "теорія" не має жодних наукових доказів. Раніше Льоб висловлював схожі припущення щодо іншого міжзоряного об'єкта – Оумуамуа, також вбачаючи в ньому ознаки штучного походження.