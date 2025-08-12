Що вже вдалося дізнатися про 3I/ATLAS?

Комета, відкрита 1 липня, стала третім підтвердженим міжзоряним об'єктом, що коли-небудь відвідував наші космічні околиці. NASA підтвердило її позасонячне походження вже наступного дня після виявлення. Цей космічний мандрівник рухається до внутрішньої частини Сонячної системи з величезною швидкістю, що перевищує 210 тисяч кілометрів на годину, пише 24 Канал з посиланням на LiveScience.

Головною новиною стали свіжі знімки, зроблені космічним телескопом Hubble. Вони дозволили астрономам значно точніше оцінити розмір ядра комети. Початкові дані, отримані від обсерваторії імені Віри Рубін, вказували, що діаметр крижаного ядра становить близько 11,2 кілометра, що робило б її найбільшим міжзоряним об'єктом з усіх, що людство коли-небудь бачило. Проте аналіз зображень з Hubble показав, що насправді комета менша. Згідно з новими оцінками, максимальний діаметр її ядра не перевищує 5,6 кілометра, а мінімальний може взагалі становити лише 320 метрів. Попри це уточнення, 3I/ATLAS все ще може залишатися найбільшим міжзоряним об'єктом, який коли-небудь спостерігали вчені, оскільки два попередні були значно меншими.

Перший, астероїд 1I/’Оумуамуа, виявлений у 2017 році, мав ширину близько 400 метрів.

Ядро комети 2I/Борисова, поміченої у 2019 році, було приблизно 1 кілометр у діаметрі.

Походження комети залишається однією з найбільших загадок для науковців. Девід Джуїтт, астроном з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, пояснив, що визначити її вихідну точку практично неможливо. Він порівняв це завдання зі спробою відстежити траєкторію польоту кулі, побачивши її лише на тисячну долю секунди. Хоча комета демонструє поведінку, схожу на об'єкти з нашої Сонячної системи, як-от хвіст з пилу та газу, її неймовірна швидкість є прямим доказом того, що вона прибула з іншої зоряної системи.

Комета не становить жодної загрози для Землі. Очікується, що вона досягне своєї найближчої точки до Сонця наприкінці жовтня, коли наша планета перебуватиме на протилежному боці зорі. Найближче до Землі об'єкт підійде в грудні, коли вже покидатиме Сонячну систему.

Науковці покладають великі надії на подальші спостереження. Планується залучити космічний телескоп Джеймса Вебба та інші обсерваторії, щоб отримати більше даних про хімічний склад та інші характеристики комети, перш ніж вона назавжди зникне у міжзоряному просторі. Вивчення таких об'єктів дає унікальну можливість зазирнути в інші зоряні системи та дізнатися більше про умови формування екзопланет. Наприклад, пиловий кокон комети може містити інформацію про матеріали, з яких формуються планети в інших куточках галактики.