Комета C/2025 R2 SWAN продовжує дивувати спостерігачів з часу її відкриття, про яке 24 Канал писав раніше. Її поточний блиск оцінюється приблизно у +7.0 зоряної величини, що робить її доступною для спостережень у невеликі телескопи. Наразі об'єкт перебуває в сузір'ї Діви, між зорею Спіка та планетою Марс.

Що видно на яскравих фото комети C/2025 R2 SWAN?

Астрофотографи з різних країн опублікували серію виняткових знімків. Брей Фоллс зробив фото комети, а австрійські фотографи Джеральд Реманн і Міхаель Єгер створили мозаїчне зображення, на якому навіть не вмістився весь її хвіст.

Згодом вони ж отримали кадр з надзвичайною деталізацією газових потоків у хвості комети. Крім того, ці ж фотографи створили анімацію, яка демонструє динаміку хвоста під впливом сонячного вітру.

Хто відкрив комету C/2025 R2 SWAN?

За відкриттям цього небесного тіла стоїть український астроном-аматор Володимир Безуглий. Він виявив комету, аналізуючи знімки, зроблені інструментом SWAN на борту космічного апарата SOHO.

Для підтвердження відкриття та отримання якісних зображень він звернувся до чеського астронома Мартіна Машека. Перші знімки показали, що комета має газопилову хмару діаметром 3,7 кутової хвилини та іонний хвіст, що простягається на 2,8 градуса.

Чи можна побачити комету?

Спостерігати за C/2025 R2 SWAN можна ввечері, одразу після заходу Сонця над західним горизонтом. Вона залишається видимою приблизно годину.

Вчені вважають, що її раптова яскравість є наслідком "післяперигелійного спалаху" – непередбачуваної активізації після максимального зближення із Сонцем. Для Володимира Безуглого це вже друга відкрита комета після C/2023 A2 у січні 2023 року.