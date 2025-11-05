Где сегодня находится комета Lemmon и можно ли за ней наблюдать невооруженным глазом

Не так давно в нашем ночном небе появилась комета C/2025 A6, которая получила более приземленное название Lemmon. Хотя она не так популярна, как 3I/ATLAS, все же и этот объект привлек немало внимания, поскольку его можно было наблюдать с Земли. Но можно ли ее увидеть до сих пор?

Где сегодня комета Lemmon?

Комета C/2025 A6 – это космическое тело, состоящее из льда и камней, которое является остатком от формирования нашей Солнечной системы. Когда такие объекты приближаются к Солнцу, солнечное тепло заставляет их ледяные материалы превращаться в газ, создавая вокруг ядра газовую оболочку (ком) и хвост, отражающий солнечный свет. Именно этот процесс делает комету видимой с Земли, пишет 24 Канал.

По состоянию на 5 ноября 2025 года комета Леммон находится в созвездии Змееносца (Ophiuchus), согласно данным TheSkyLive. Ее видимая звездная величина составляет примерно +4.5, что делает ее едва заметной для невооруженного глаза в условиях темного неба, вдали от городских огней. Однако для лучшего опыта наблюдения рекомендуется использовать хороший бинокль или небольшой телескоп. Это позволит разглядеть не только саму комету как туманное пятно, но и ее ком и удлиненный хвост, светящийся благодаря отраженному солнечному свету.

Чтобы найти комету, стоит смотреть на западную часть горизонта в первые часы после захода Солнца. Как писало издание Space, в конце октября она находилась между звездами Каппа и Эпсилон Змееносца, вблизи звезды Марфик, и до сих пор продолжает свой путь в этом же созвездии.



Расположение кометы Леммон в небе 5 ноября 2025 года / Скриншот 24 Канала/TheSkyLive

Свой ближайший подлет к Земле комета уже совершила 21 октября 2025 года, пройдя на расстоянии около 89,2 миллиона километров.

Сейчас она продолжает свое путешествие к Солнцу, и 8 ноября достигнет перигелия – своей ближайшей точки к нашей звезде, оказавшись на расстоянии примерно 79,2 миллиона километров. После этого она начнет отдаляться от Солнца и постепенно будет угасать.

Стоит отметить, что с каждым днем она все больше приближается к горизонту, постепенно исчезая. Полнолуние наступает сегодня, 5 ноября, но к счастью, оно расположено на противоположной стороне неба. После 9 ноября комета Леммон на некоторое время исчезнет из поля зрения, поэтому 10 ноября ее, вероятно, нельзя будет увидеть. Впоследствии, с 11 до 17 ноября, как пишет StarWalk, ее будет видно в начале вечера очень близко к юго-западному горизонту в созвездии Змееносца, но она быстро будет прятаться за горизонт.

Комета Леммон имеет очень вытянутую орбиту и вернется во внутреннюю часть Солнечной системы только примерно через 1400 лет. Это делает нынешнее появление уникальной возможностью для наблюдения, которую не стоит пропускать.