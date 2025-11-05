Де сьогодні знаходиться комета Lemmon і чи можна за нею спостерігати неозброєним оком

Не так давно в нашому нічному небі з'явилася комета C/2025 A6, яка отримала більш приземлену назву Lemmon. Хоча вона не така популярна, як 3I/ATLAS, все ж і цей об'єкт привернув чимало уваги, оскільки його можна було спостерігати з Землі. Але чи можна її побачити досі?

Де сьогодні комета Lemmon?

Комета C/2025 A6 – це космічне тіло, що складається з льоду та каміння, яке є залишком від формування нашої Сонячної системи. Коли такі об'єкти наближаються до Сонця, сонячне тепло змушує їхні крижані матеріали перетворюватися на газ, створюючи навколо ядра газову оболонку (кому) та хвіст, що відбиває сонячне світло. Саме цей процес робить комету видимою із Землі, пише 24 Канал.

Станом на 5 листопада 2025 року комета Леммон перебуває у сузір'ї Змієносця (Ophiuchus), згідно з даними TheSkyLive. Її видима зоряна величина становить приблизно +4.5, що робить її ледь помітною для неозброєного ока за умов темного неба, далеко від міських вогнів. Проте для кращого досвіду спостереження рекомендується використовувати хороший бінокль або невеликий телескоп. Це дозволить розгледіти не лише саму комету як туманну пляму, але і її кому та видовжений хвіст, що світиться завдяки відбитому сонячному світлу.​

Щоб знайти комету, варто дивитися на західну частину горизонту в перші години після заходу Сонця. Як писало видання Space, наприкінці жовтня вона знаходилася між зірками Каппа та Епсилон Змієносця, поблизу зорі Марфік, і досі продовжує свій шлях у цьому ж сузір'ї.



Розташування комети Леммон у небі 5 листопада 2025 року / Скриншот 24 Каналу/TheSkyLive

Свій найближчий підліт до Землі комета вже здійснила 21 жовтня 2025 року, пройшовши на відстані близько 89,2 мільйона кілометрів.

Зараз вона продовжує свою подорож до Сонця, і 8 листопада досягне перигелію – своєї найближчої точки до нашої зорі, опинившись на відстані приблизно 79,2 мільйона кілометрів. Після цього вона почне віддалятися від Сонця і поступово згасатиме.​

Варто зазначити, що з кожним днем ​​вона все більше наближається до горизонту, поступово зникаючи. Повний Місяць настає сьогодні, 5 листопада, але на щастя, він розташований на протилежному боці неба. Після 9 листопада комета Леммон на деякий час зникне з поля зору, тож 10 листопада її, імовірно, не можна буде побачити. Згодом, з 11 до 17 листопада, як пише StarWalk, її буде видно на початку вечора дуже близько до південно-західного горизонту в сузір'ї Змієносця, але вона швидко ховатиметься за горизонт.

Комета Леммон має дуже витягнуту орбіту і повернеться до внутрішньої частини Сонячної системи лише приблизно через 1400 років. Це робить нинішню появу унікальною можливістю для спостереження, яку не варто пропускати.