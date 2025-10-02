Германия объявила о беспрецедентных инвестициях в свою космическую программу. Речь идет о десятках миллиардов евро, которые будут направлены на усиление оборонных возможностей страны на орбите. Это решение является прямым ответом на растущую напряженность в космосе, где, по словам немецких чиновников, разворачивается новая геополитическая борьба.

Зачем Германии милитаризация космоса?

Немецкое правительство планирует инвестировать 35 миллиардов евро в развитие военных космических проектов до 2030 года. Об этом заявил министр обороны страны Борис Писториус во время своего выступления на третьем ежегодном Космическом конгрессе немецкой промышленности в Берлине. По его словам, это необходимый шаг для защиты национальной безопасности и критической инфраструктуры в условиях, когда космос все больше превращается в арену для потенциальных конфликтов, пишет 24 Канал со ссылкой на SpaceNews.

Основной причиной такого масштабного финансирования является растущая угроза со стороны России и Китая. Министр Писториус отметил, что эти страны стремительно наращивают свои возможности для ведения боевых действий в космосе. Они уже способны глушить, перехватывать, манипулировать или даже физически уничтожать спутники.

В качестве примера, он привел российскую кибератаку на спутниковую сеть ViaSat накануне вторжения в Украину, что привело к сбоям в работе около 6 тысяч ветровых турбин в Германии.

Немецкая разведка также зафиксировала, что два российских разведывательных спутника "Луч-Олимп" активно отслеживают два спутника Intelsat, которыми пользуются вооруженные силы Германии.

Писториус также отметил, что в любой момент над территорией страны пролетают десятки китайских и российских разведывательных аппаратов, которые передают данные в реальном времени.

На что потратят деньги?

Инвестиции будут направлены на создание комплексной архитектуры космической безопасности, включающей пять основных направлений:

Защита систем . Усиление военных космических систем против сбоев, атак и киберугроз.

. Усиление военных космических систем против сбоев, атак и киберугроз. Наблюдение за орбитой . Улучшение ситуационной осведомленности с помощью новых радаров, телескопов и будущего развертывания спутников наблюдения.

. Улучшение ситуационной осведомленности с помощью новых радаров, телескопов и будущего развертывания спутников наблюдения. Резервирование . Создание сети из нескольких спутниковых группировок для раннего предупреждения, разведки и связи, для обеспечения надежности системы.

. Создание сети из нескольких спутниковых группировок для раннего предупреждения, разведки и связи, для обеспечения надежности системы. Независимый доступ к космосу . Развитие собственных безопасных и разнообразных возможностей для запуска ракет и спутников, что может стимулировать немецкие стартапы, такие как Isar Aerospace и Rocket Factory Augsburg.

. Развитие собственных безопасных и разнообразных возможностей для запуска ракет и спутников, что может стимулировать немецкие стартапы, такие как Isar Aerospace и Rocket Factory Augsburg. Командный центр. Создание специального военного центра управления спутниковыми операциями в рамках Космического командования Бундесвера, основанного в 2021 году.

Интересно, что Германия также меняет свою оборонную доктрину. Ранее космическая политика страны была исключительно оборонной, но теперь Борис Писториус заявил, что для обеспечения надежного сдерживания необходимо рассматривать и развитие наступательных возможностей в космосе.

Эта инициатива является также призывом к более широкому сотрудничеству в рамках Европы, которая исторически полагалась на США в вопросах космической безопасности.

Как Россия и Китай ведут себя в космосе?

Россия и Китай активно расширяют свои военные возможности в космосе, что вызывает беспокойство у международного сообщества. Их деятельность охватывает разработку и испытания противоспутникового оружия, маневры для перехвата и шпионажа за аппаратами других стран, а также запуск спутников с тайными военными миссиями.

Россия, например, еще в 2021 году провела испытания ракеты прямого перехвата, успешно уничтожив собственный старый спутник "Космос-1408". Этот инцидент привел к образованию более 1500 обломков на орбите, что создало угрозу для Международной космической станции и других спутников, согласно официальному заявлению U.S. Space Command. Это было первое успешное испытание на перехват для современной российской системы.

США также обвиняют Россию в разработке ядерного противоспутникового оружия. Российское руководство утверждает, что эти системы необходимы для сдерживания и обороны.

Также Россия использует так называемые "спутники-инспекторы", способны приближаться к другим космическим аппаратам для наблюдения и потенциального вмешательства.

Под общим названием "Космос" Россия запускает много спутников с неизвестными, вероятно, военными целями. Например, в начале 2025 года трио спутников "Космос-2581", "Космос-2582" и "Космос-2583" выпустило на орбиту неизвестный объект и совершало маневры сближения с другими объектами. Программа спутников-инспекторов, к которой относятся аппараты "Космос-2491" и "Космос-2499", активно отслеживается астрономами-любителями с 2013 года.

Китай также не сидит, сложа руки. Страна отрабатывает сложные маневры на орбите, которые в Космических силах США назвали "собачьими боями". Во время таких операций несколько спутников координированно маневрируют друг вокруг друга, что может быть тренировкой для перехвата или вывода из строя аппаратов противника. Кроме того, Китай запускает секретные экспериментальные спутники серий "TJS" и "Shiyan", которые, вероятно, выполняют военные задачи, такие как радиоэлектронная разведка и инспекция других спутников.