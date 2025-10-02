Німеччина оголосила про безпрецедентні інвестиції у свою космічну програму. Йдеться про десятки мільярдів євро, які будуть спрямовані на посилення оборонних можливостей країни на орбіті. Це рішення є прямою відповіддю на зростаючу напруженість у космосі, де, за словами німецьких урядовців, розгортається нова геополітична боротьба.

Навіщо Німеччині мілітаризація космосу?

Німецький уряд планує інвестувати 35 мільярдів євро у розвиток військових космічних проєктів до 2030 року. Про це заявив міністр оборони країни Борис Пісторіус під час свого виступу на третьому щорічному Космічному конгресі німецької промисловості в Берліні. За його словами, це необхідний крок для захисту національної безпеки та критичної інфраструктури в умовах, коли космос дедалі більше перетворюється на арену для потенційних конфліктів, пише 24 Канал з посиланням на SpaceNews.

Дивіться також Що буде з місією на Місяць: як можливий шатдаун уряду США вплине на роботу NASA

Основною причиною такого масштабного фінансування є зростаюча загроза з боку Росії та Китаю. Міністр Пісторіус наголосив, що ці країни стрімко нарощують свої можливості для ведення бойових дій у космосі. Вони вже здатні глушити, перехоплювати, маніпулювати або навіть фізично знищувати супутники.

Як приклад, він навів російську кібератаку на супутникову мережу ViaSat напередодні вторгнення в Україну, що призвело до збоїв у роботі близько 6 тисяч вітрових турбін у Німеччині.

Німецька розвідка також зафіксувала, що два російські розвідувальні супутники "Луч-Олімп" активно відстежують два супутники Intelsat, якими користуються збройні сили Німеччини.

Пісторіус також зазначив, що в будь-який момент над територією країни пролітають десятки китайських та російських розвідувальних апаратів, які передають дані в реальному часі.

На що витратять гроші?

Інвестиції будуть спрямовані на створення комплексної архітектури космічної безпеки, що включатиме п'ять основних напрямків:

Захист систем . Посилення військових космічних систем проти збоїв, атак та кіберзагроз.

. Посилення військових космічних систем проти збоїв, атак та кіберзагроз. Спостереження за орбітою . Покращення ситуаційної обізнаності за допомогою нових радарів, телескопів та майбутнього розгортання супутників спостереження.

. Покращення ситуаційної обізнаності за допомогою нових радарів, телескопів та майбутнього розгортання супутників спостереження. Резервування . Створення мережі з кількох супутникових угруповань для раннього попередження, розвідки та зв'язку, щоб забезпечити надійність системи.

. Створення мережі з кількох супутникових угруповань для раннього попередження, розвідки та зв'язку, щоб забезпечити надійність системи. Незалежний доступ до космосу . Розвиток власних безпечних та різноманітних можливостей для запуску ракет і супутників, що може стимулювати німецькі стартапи, такі як Isar Aerospace та Rocket Factory Augsburg.

. Розвиток власних безпечних та різноманітних можливостей для запуску ракет і супутників, що може стимулювати німецькі стартапи, такі як Isar Aerospace та Rocket Factory Augsburg. Командний центр. Створення спеціального військового центру управління супутниковими операціями в рамках Космічного командування Бундесверу, заснованого у 2021 році.

Цікаво, що Німеччина також змінює свою оборонну доктрину. Раніше космічна політика країни була виключно оборонною, але тепер Борис Пісторіус заявив, що для забезпечення надійного стримування необхідно розглядати й розвиток наступальних можливостей у космосі.

Ця ініціатива є також закликом до ширшої співпраці в межах Європи, яка історично покладалася на США у питаннях космічної безпеки.

Як Росія та Китай поводять себе у космосі?

Росія та Китай активно розширюють свої військові можливості у космосі, що викликає занепокоєння у міжнародної спільноти. Їхня діяльність охоплює розробку та випробування протисупутникової зброї, маневри для перехоплення та шпигунства за апаратами інших країн, а також запуск супутників з таємними військовими місіями.

Росія, наприклад, ще у 2021 році провела випробування ракети прямого перехоплення, успішно знищивши власний старий супутник "Космос-1408". Цей інцидент призвів до утворення понад 1500 уламків на орбіті, що створило загрозу для Міжнародної космічної станції та інших супутників, згідно з офіційною заявою U.S. Space Command. Це було перше успішне випробування на перехоплення для сучасної російської системи.

США також звинувачують Росію у розробці ядерної протисупутникової зброї. Російське керівництво стверджує, що ці системи необхідні для стримування та оборони.

Також Росія використовує так звані "супутники-інспектори", здатні наближатися до інших космічних апаратів для спостереження та потенційного втручання.

Під загальною назвою "Космос" Росія запускає багато супутників з невідомими, ймовірно, військовими цілями. Наприклад, на початку 2025 року тріо супутників "Космос-2581", "Космос-2582" та "Космос-2583" випустило на орбіті невідомий об'єкт і здійснювало маневри зближення з іншими об'єктами. Програма супутників-інспекторів, до якої належать апарати "Космос-2491" та "Космос-2499", активно відстежується астрономами-аматорами з 2013 року.

Китай також не сидить, склавши руки. Країна відпрацьовує складні маневри на орбіті, які в Космічних силах США назвали "собачими боями". Під час таких операцій кілька супутників координовано маневрують один навколо одного, що може бути тренуванням для перехоплення або виведення з ладу апаратів супротивника. Крім того, Китай запускає секретні експериментальні супутники серій "TJS" та "Shiyan", які, ймовірно, виконують військові завдання, такі як радіоелектронна розвідка та інспекція інших супутників.