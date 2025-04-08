Що відомо

Три апарати, позначені як "Космос 2581", "Космос 2582" і "Космос 2583", були запущені ракетою "Союз-2.1В" з космодрому Плесецьк 2 лютого. Відтоді супутники, призначення яких невідоме, демонструють загадкову поведінку, перебуваючи на навколополярній орбіті на висоті близько 585 кілометрів над Землею, повідомляє 24 Канал.

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За словами астрофізика і фахівця з відстеження космічної активності Джонатана Макдауелла, супутники, схоже, проводили операції зі зближення або маневрували поруч з іншими об'єктами в космосі. Відразу після цього Космічні сили США каталогізували новий об'єкт на орбіті, який, імовірно, був випущений "Космосом 2581". Відбулося це 18 березня.

Росія не надала жодних подробиць про супутники та їхню місію, а також мовчить про цей новий об'єкт, який вони випустили. Багато космічних місій є засекреченими.

Об'єкт, що вивільнився, може бути використаний для низки цілей, включаючи військові експерименти, такі як перевірка супутників або відпрацювання мішеней, тестування технології стикування або польотів у формації. Це також може бути наукове корисне навантаження або навіть результат ненавмисної фрагментації, хоча зазвичай це призводить до утворення численних уламків. У цьому випадку об'єкт лише один.

За назвою, на жаль, неможливо з'ясувати навіть приблизне призначення. Росія, як і колись Радянський Союз, називає "Космосом" дуже широкий спектр апаратів, включаючи військові та наукові пристрої. Імовірно, саме тому вони всі й мають однакову назву, щоб заплутати інші країни. У минулому супутники з такою назвою включали антисупутникову зброю, розвідувальні апарати, радіоелектронну розвідку, ППО та інше.