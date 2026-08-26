Новый выход в космос: двое астронавтов восстановили работоспособность антенны на МКС

Орбитальная станция вновь имеет надежную связь с Землей благодаря успешной миссии двух астронавтов. Представитель NASA Анил Менон и европейская исследовательница Софи Адено провели 6,5 часов в открытом космосе, чтобы заменить критически важную неисправную антенну на внешней обшивке МКС.

Спасательная операция на высоте сотен километров

Эта сложная техническая операция, которую в прошлый раз не успели завершить, на этот раз увенчалась полным успехом. Астронавты не только установили новую систему, но и перенесли сломанный прибор в постоянное место хранения на ферме станции. Предыдущий этап работ они выполнили еще 18 августа, когда демонтировали поврежденную конструкцию, пишет Space.

Во время работ специалисты задействовали гигантский робототехнический манипулятор Canadarm2. Анил Менон закрепился на конце этой механической руки, тогда как Софи Адено передвигалась вдоль конструкций станции с помощью специальных поручней. Вместе они достали запасную антенну Space-to-Ground с внешней площадки, перенесли ее на ферму Z-1 и подключили к системам питания и передачи данных.

После этого партнеры взяли старую антенну, которую временно оставили там в прошлый раз, и закрепили ее на грузовой платформе с правой стороны МКС. Несмотря на сложность задач, экипаж справился отлично.

Почему этот ремонт был жизненно необходим

Проблема со связью возникла еще в ноябре прошлого года, когда антенна утратила способность отслеживать спутники ретрансляции данных. Все это время МКС использовала резервную систему. Хотя она обеспечивала передачу голоса и важной телеметрии, ремонт позволил восстановить необходимую дублированность для безопасности экипажа.

Этот выход стал уже 283-м в истории обслуживания МКС и шестым для станции в этом году.