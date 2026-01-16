Ваш интернет может тормозить из-за незваных гостей в Wi-Fi сети – вот как их обнаружить

Внезапное замедление интернета часто заставляет нас перезагружать роутер или жаловаться провайдеру. Однако причиной может быть не техническая неисправность, а чрезмерное количество потребителей трафика, о которых вы даже не догадывались.

Существует простой способ увидеть полный перечень смартфонов, компьютеров и гаджетов, которые подключены к вашей сети. Это поможет понять, куда исчезает скорость соединения. 24 Канал из собственного опыта рассказывает, как все правильно настроить.

Как работает мониторинг сети и что именно он показывает?

Когда к домашней сети присоединяется много устройств, общая пропускная способность делится между ними практически поровну. Это приводит к буферизации видео, разрывам связи и низкой скорости загрузки.

Причиной могут быть старые гаджеты, о которых вы забыли, или даже соседи, тайно подключившиеся к вашему Wi-Fi. Инструмент под названием Wireless Network Watcher создан именно для того, чтобы вывести такие подключения на чистую воду.

Это простая программа, которая сканирует текущую сеть и идентифицирует каждое активное соединение – от ноутбуков до смарт-телевизоров.

Программа совместима с широким спектром операционных систем, начиная от устаревших Windows 2000 и XP и заканчивая актуальными версиями Windows 10 и 11.

Важно заметить, что утилита анализирует только ту сеть, к которой непосредственно подключен ваш компьютер, и не видит соседние точки доступа.

Для начала работы нужно загрузить 64-битную версию в формате архива, распаковать ее и запустить.

Сразу после запуска Wireless Network Watcher предоставляет исчерпывающую информацию о каждом устройстве:

IP-адрес и название девайса;

Производитель сетевого адаптера;

Дата и точное время первого и последнего обнаружения устройства в сети;

Количество раз, когда гаджет подключался к роутеру.

Если вы хотите вести детальный учет, программа позволяет скопировать полученные данные и перенести их в таблицы Excel или Google Sheets. Выбрав конкретное устройство и нажав правую кнопку мыши, можно открыть раздел "Свойства", где отображается его текущий статус активности.

Во время проверки стоит быть внимательными и не путать собственные устройства или сам роутер с чужими соединениями.

Следует понимать, что эта утилита выполняет только функцию мониторинга. Она поможет увидеть "халявщиков", но не предоставляет технической возможности мгновенно их заблокировать или отсоединить от сети.

Если в списке обнаружен подозрительный гаджет, защищаться придется через настройки самого роутера.