Ваш інтернет може гальмувати через непроханих гостей у Wi-Fi мережі – ось як їх виявити

Раптове сповільнення інтернету часто змушує нас перезавантажувати роутер або скаржитися провайдеру. Проте причиною може бути не технічна несправність, а надмірна кількість споживачів трафіку, про яких ви навіть не здогадувалися.

Існує простий спосіб побачити повний перелік смартфонів, комп'ютерів та ґаджетів, які підключені до вашої мережі. Це допоможе зрозуміти, куди зникає швидкість з'єднання. 24 Канал з власного досвіду розповідає, як все правильно налаштувати.

Дивіться також Не викидайте ваш старий Wi-Fi роутер: ось 8 практичних ідей повторного використання пристрою

Як працює моніторинг мережі та що саме він показує?

Коли до домашньої мережі приєднується багато пристроїв, загальна пропускна здатність ділиться між ними практично порівну. Це призводить до буферизації відео, розривів зв'язку та низької швидкості завантаження.

Причиною можуть бути старі ґаджети, про які ви забули, або навіть сусіди, що таємно під'єдналися до вашого Wi-Fi. Інструмент під назвою Wireless Network Watcher створений саме для того, щоб вивести такі підключення на чисту воду.

Це проста програма, яка сканує поточну мережу та ідентифікує кожне активне з'єднання – від ноутбуків до смарт-телевізорів.

Програма сумісна з широким спектром операційних систем, починаючи від застарілих Windows 2000 та XP і закінчуючи актуальними версіями Windows 10 та 11.

Важливо зауважити, що утиліта аналізує лише ту мережу, до якої безпосередньо підключений ваш комп'ютер, і не бачить сусідні точки доступу.

Для початку роботи потрібно завантажити 64-бітну версію у форматі архіву, розпакувати її та запустити.

Одразу після запуску Wireless Network Watcher надає вичерпну інформацію про кожен пристрій:

IP-адреса та назва девайса;

Виробник мережевого адаптера;

Дата та точний час першого й останнього виявлення пристрою в мережі;

Кількість разів, коли ґаджет підключався до роутера.

Якщо ви хочете вести детальний облік, програма дозволяє скопіювати отримані дані та перенести їх у таблиці Excel або Google Sheets. Вибравши конкретний пристрій і натиснувши праву кнопку миші, можна відкрити розділ "Властивості", де відображається його поточний статус активності.

Під час перевірки варто бути уважними та не плутати власні пристрої або сам роутер із чужими з'єднаннями.

Варто розуміти, що ця утиліта виконує лише функцію моніторингу. Вона допоможе побачити "халявників", але не надає технічної можливості миттєво їх заблокувати або від'єднати від мережі.

Якщо у списку виявлено підозрілий ґаджет, захищатися доведеться через налаштування самого роутера.