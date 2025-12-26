В Корее введут специальную процедуру при покупке смартфона

Отныне процедура настройки новых смартфонов в Южной Корее станет более строгой из-за введения обязательного распознавания лица. Нововведение касается как крупных мобильных операторов, так и бюджетных компаний.

Ранее для активации устройства в Северной Корее хватало только удостоверения личности, но теперь пользователям придется проходить дополнительную проверку через специальное мобильное приложение, рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Korea Herald.

Зачем ввели новые правила и как они будут работать?

Уже со вторника каждый покупатель смартфона, независимо от того, покупает он устройство онлайн или лично в магазине, должен будет подтвердить свою личность с помощью процедуры сканирования лица.

Это требование распространяется на трех основных операторов – SK Telecom, KT и LG Uplus, а также на ряд более мелких провайдеров. Технически это реализовано через местное приложение аутентификации PASS, где нужно сделать собственное фото, что дополняет привычную проверку документов.

Главная цель таких изменений заключается в борьбе с киберпреступностью, в частности голосовым фишингом. Злоумышленники часто используют смартфоны, активированные по чужим или поддельным документам, для совершения мошенничества.

Как будут масштабировать систему?

После успешного пилотного проекта, в котором приняли участие 43 малые операторы и местная "большая тройка", систему планируют масштабировать на весь рынок Южной Кореи до 23 марта следующего года.

По вопросу конфиденциальности, то местные власти уверяют, что биометрические данные не будут храниться и не будут использоваться ни для каких других целей, кроме мгновенной верификации личности.