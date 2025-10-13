В конце сентября Logitech представила Signature Slim Solar+ K980 - беспроводную клавиатуру, полностью питающуюся от окружающего света. Идея вечной батареи выглядит привлекательно, но сможет ли новинка за 100 долларов конкурировать с другими устройствами на рынке, и какие компромиссы скрываются за ее главным преимуществом?

Logitech Signature Slim Solar+ K980 – это попытка вернуть солнечные технологии в массы. С одной стороны, она предлагает почти бесконечную автономность. С другой – в своем ценовом сегменте ей приходится конкурировать с продуктами, превосходящими ее по многим другим параметрам. 24 Канал имел достаточно времени для того, чтобы понять стоит ли внимания новинка от Logitech, которую компания предоставила редакции для эксклюзивного обзора.

Дизайн и материалы: простота и компромиссы

Внешний вид K980 можно охарактеризовать как утилитарный. Это офисная клавиатура с простым и понятным дизайном, доступна в черном, белом и графитовом цветах. И все же, я думаю, стоит отметить то, что дизайн не лишен определенной эстетики, которая часто присуща гаджетам ориентированным на пользователей, которым не нужны дополнительные функции, настройки или переключатели.



Дизайн K980 четкий, понятный и приятный / Фото 24 Канала

Корпус клавиатуры на 70% состоит из переработанного пластика. Устройство очень тонкое – в самой толстой точке его толщина составляет всего 18 мм, что позволяет легко переносить его в рюкзаке. Однако из-за полноразмерного формата клавиатура достаточно длинная.



K980 тонкая, легкая, но длинная / Фото 24 Канал

Главную претензию, которую я мог бы сформулировать к качеству сборки этой клавиатуры, это то, что печать на кейкапах (крышка кнопки клавиши) осуществлена обычной шелкотрафаретной печатью, что недолговечным методом. Со временем буквы, вероятно, сотрутся.

Это выглядит как шаг назад, особенно по сравнению с другими клавиатурами Logitech, например, линейкой MX Keys, где используются значительно более качественные материалы и долговечные методы нанесения символов, например сублимация или двойное литье.



Поверхность клавиатуры K980 / Фото 24 Канала

Опыт печати

Если вы привыкли к стандартным офисным клавиатурам, K980 вряд ли может предложить вам что-то новое кроме легкости и тонкости, которая может быть критической характеристикой для определенных пользователей. Ведь клавиатура имеет низкопрофильные клавиши с ножничными переключателями.

На практике ощущение от нажатия мягкое, почти "резиновое", а звук при печати немного дребезжит, хотя в целом клавиатура очень тихая, если сравнивать с распространенными офисными решениями. Впрочем здесь вы не найдете четкости и приятного тактильного отклика, присущего даже недорогим механическим клавиатурам.



Signature Slim Solar+ K980 имеет только одну кнопку для включения и никаких проводов / Фото 24 Канала

Хотя опыт печати нельзя назвать захватывающим, как для "той самой комфортной клавиатуры" он абсолютно более чем приемлем для повседневных задач. Короткий ход клавиш делает процесс ввода текста быстрым и привычным для большинства пользователей, которые не слишком озабочены тактильными ощущениями.

Я много работаю с текстом и могу с уверенностью сказать, что адаптация, привыкания и комфортный режим работы на K980 появляются очень быстро.

Функциональность и программное обеспечение

Клавиатура имеет традиционный полноразмерный формат с цифровым блоком и отдельным блоком стрелок, что является преимуществом для различных сценариев работы в офисном режиме. В целом мне часто не хватает именно цифровой клавиатуры.

Поскольку моя комфортная домашняя Keychrone K2 лишена цифрового блока, для меня его наличие в K980 стало приятным дополнением, хотя для большинства офисных клавиатур это базовый минимум.

Клавиатура также имеет несколько хоть и стандартных, но нужных клавиш или комбинаций:

Верхний ряд может работать как стандартные функциональные клавиши (F1-F12) или как элементы управления системой (переключение происходит через Fn + Esc).

Среди мультимедийных функций есть регулировка громкости, воспроизведение медиа, изменение яркости экрана, навигация между окнами, вызов меню эмодзи и запуск диктовки Windows.

Все эти клавиши можно настроить с помощью программы Logi Options+. Она позволяет переназначать функции, создавать макросы или использовать "умные действия" (Smart Actions). Например, можно настроить клавишу "Work Mode", которая одновременно откроет почту и пакет Microsoft 365.

Logi Options+ / Скриншоты 24 Канала

K980 имеет отдельную клавишу вызова стандартного помощника на базе ИИ, которым вы пользуетесь. Эту клавишу также можно настроить на то, что нужно именно вам.

Из интересного, клавиатура имеет отдельные кнопки для распространения экрана в видеочате, выключения или включения микрофона и камеры. Все эти три клавиши расположены над цифровым блоком и имеют специальные обозначения.



Цифровой блок и функциональные клавиши для видеозвонков / Фото 24 Канала

Клавиатура поддерживает подключение до трех устройств одновременно через Bluetooth или может работать с одним устройством через USB-приемник Logi Bolt.

"Бесконечная" автономность преимущество или риск?

Вот мы и добрались до главной изюминки K980 – питание исключительно от солнечной панели. В клавиатуре нет ни одного USB-порта для зарядки.

Logitech утверждает, что в полной темноте устройство может работать до четырёх месяцев, а при достаточном освещении – бесконечно. При этом не важно, какой источник света питает панель – это может быть как обычный солнечный свет, так и настольная лампа.



Солнечная панель клавиатуры / Фото 24 Канала

Важно! Для зарядки устройства уровень освещенности должен быть не менее 200 люкс. Этот показатель можно проверить через фирменную программу на компьютере, ведь на корпусе отсутствуют специальные индикаторы. Единственный светодиод меняет цвет с зеленого на красный, когда клавиатура нуждается в подзарядке.

Во время тестирования, даже когда программа Logi Options+ информирует о "недостаточных условиях освещения", уровень заряда не опускался ниже 95%.

Кстати, освещения может быть и много, поэтому не нужно специально направлять свет на солнечную панель. В таком случае в приложении появится оповещение о том, что освещение чрезмерное и такие условия не являются оптимальными для зарядки батареи.

Преимущества беспроводной клавиатуры с практически вечной (при надлежащих условиях эксплуатации) батареей довольно очевидны. Клавиатура легкая, лишена лишних переключателей, имеет только одну кнопку и все, что вам надо сделать, это вытащить ее из коробки и подключить к ноутбуку или компьютеру.

Однако здесь есть неочевидные риски: если солнечная панель или аккумулятор выйдут из строя, клавиатура станет просто куском пластика. Отсутствие резервного проводного подключения для некоторых пользователей может стать значительным недостатком.

Кстати, относительно потенциальных задержек в вводе переживать не нужно. Эту потенциальную проблему можно исправить с помощью универсального переключателя Logi Bolt.

Ремонтопригодность и долговечность

Опыт использования предыдущей модели K750 показывает, что солнечные панели работают надежно годами, а вот аккумулятор со временем деградирует. В K980 используется проприетарная батарея, но Logitech уверяет, что она прослужит до 10 лет.

Если это правда, то к этому времени вы, скорее всего, захотите обновить клавиатуру на более современный вариант, возможно к этому времени в Logitech появится клавиатура, которая заряжается от самого процесса набора текста.

Пользователи, которым по каким-либо причинам нужно будет заменить батарею, смогут сделать это относительно просто. Для этого нужно снять клейкие ножки и открутить несколько винтов. Ремонтный набор включая новую батарею можно заказать в сервисе iFixit, который официально работает в Европе, но, к сожалению, логистически недоступен в Украине (хотя один известный всем почтовый сервис поможет вам элегантно решить эту проблему).

Что касается ремонта самих клавиш, то он почти невозможен из-за конструкции ножничных переключателей, однако, он вам, скорее всего и не понадобится.

Вывод после двух недель тестирования

Официально клавиатура Logitech Signature Slim Solar+ K980 продается по цене в 100 долларов, однако в Украине они превращаются в 5000 гривен, а с таким ценником конкурентов у клавиатуры немало даже внутри собственной экосистемы.

Например, Logitech MX Keys за аналогичный ценник предлагает лучшее качество печати, более приятные тактильные ощущения и даже подсветку. А если доплатить еще 900 гривен, можно приобрести MX Keys S в металлическом корпусе, которая превосходит K980 почти во всем, кроме способа питания, который потребует периодического подключения кабеля.

В итоге, Signature Slim Solar+ K980 – это хоть и довольно интересный, но все же нишевый продукт. Она делает все, чтобы избавиться от проводов и упростить жизнь пользователя, но за это приходится платить. Эта клавиатура подойдет тем, для кого бесконечная автономность является абсолютным приоритетом.