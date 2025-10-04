Как именно мышь становится устройством для прослушивания?

Уязвимыми к такому типу атак являются мыши с оптическими сенсорами, имеющие разрешение 20 000 точек на дюйм (DPI) и выше, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Mic-E-Mouse.

Дело в том, что именно высокая чувствительность и частота обмена (опроса) позволяют им улавливать мельчайшие акустические вибрации от поверхности, на которой они находятся, например, от стола. Эти вибрации возникают под воздействием звуковых волн, в частности человеческого голоса.

Атака начинается с подключения такой мыши к компьютеру, на котором установлено вредоносное программное обеспечение. Это не обязательно должен быть сложный вирус. Достаточно, чтобы пользователь установил зараженное приложение с открытым кодом, например, игру или программу для творчества, которая будет собирать высокочастотные данные с мыши.

Компьютерную мышь заставили подслушивать пользователя – смотрите видео:

Собранные необработанные данные затем извлекаются из компьютера для дальнейшей обработки. Сначала они проходят цифровую обработку с помощью фильтра Винера, а затем дополнительно очищаются нейронной моделью.

Насколько это опасно?

Конечно далеко не каждый использует компьютерные мышки с таким высоким уровнем DPI. Однако все чаще даже в обычных "офисных" мышках этот показатель растет, а искусственный интеллект и другие инструменты, вероятно, научатся различать фразы и при более низкой частоте.

Что касается ИИ то уже сейчас его применение позволяет достичь точности распознавания речи в диапазоне от 42% до 61%, что фактически превращает мышь в полноценный микрофон для подслушивания.

Как рассказывает Tom`s Hardware, концепция Mic-E-Mouse похожа на известные методы шпионажа времен Холодной войны. Например, когда КГБ подарило американскому послу в Москве копию Большой печати США со встроенным пассивным микрофоном, который оставался незамеченным почти семь лет.

Исследование имеет целью продемонстрировать новую угрозу, чтобы побудить к разработке мер защиты от подобных нарушений конфиденциальности. Поэтому остается надеяться, что производители техники не пренебрегут этим предупреждением.