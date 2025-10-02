Ранее ожидалось, что упрощенная версия гарнитуры Apple Vision Pro, известная под условным названием Vision Air, появится в 2027 году. Однако компания изменила планы – инженеров перевели на другое направление, чтобы ускорить работу над смарт-очками, которые станут конкурентом линейки Meta Ray-Ban. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на MacRumors.

Почему Apple делает ставку на смарт-очки?

Первый вариант Apple Glasses может быть представлен уже в следующем году, а запуск запланирован на 2027-й. Эта модель не будет иметь встроенного дисплея, но получит камеры, микрофоны и возможности искусственного интеллекта. Очки будут работать через голосовые команды на базе обновленной Siri, выход которой ожидается весной 2026-го.

Параллельно Apple разрабатывает версию с экраном, которую сначала планировала показать в 2028 году. Однако из-за появления Ray-Ban Display с цветным дисплеем в линзе компания ускорила график. Meta уже несколько лет активно развивает свою линейку смарт-очков и имеет более продвинутые AI-решения.

Как сообщает Bloomberg, Apple планирует сделать свои очки не только технологическим, но и модным аксессуаром: пользователи смогут выбирать материалы оправы, цвета и стили. Внутри будет работать собственный чип компании, хотя устройство будет оставаться зависимым от iPhone. Среди дополнительных функций – трекинг здоровья, фото- и видеосъемка.

Несмотря на отложенный Vision Air, Apple не отказывается от гарнитуры Vision Pro: в этом году ожидается обновленная модель с процессором M5.

Какие еще продукты может представить Apple в 2025 году?

Несмотря на завершение главных мероприятий года – WWDC и презентации iPhone – Apple еще имеет несколько устройств в планах на 2025-й. Компания готовит обновленные Apple TV, iPad Pro, Vision Pro, HomePod mini, AirTag и, возможно, новые MacBook Pro.

После сентябрьского события Apple иногда проводит дополнительную в октябре или ноябре. Если в этом году она состоится, то станет площадкой для показа чипа M5. В противном случае новинки могут представить в формате пресс-релизов. В предыдущие годы Apple применяла оба варианта.