Apple не забыла о старых хитах. Хотя все ждали только новые iPhone, Купертино потихоньку готовит масштабное обновление устройств, которые не получали внимания годами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на MacRumors.

Какие устройства Apple еще готовит в 2025 году?

Apple TV

Обновленный Apple TV получит чип A17 Pro с поддержкой Apple Intelligence, усовершенствованным поиском и персональными рекомендациями. Геймеров может заинтересовать аппаратная трассировка лучей, что позволит запускать игры с графикой уровня консолей. Также ожидается собственный сетевой чип N1 для Wi-Fi и Bluetooth. Есть вероятность снижения цены или появления бюджетной модели для конкуренции с Amazon Fire Stick.

M5 iPad Pro

Новый iPad Pro выйдет в двух размерах – 11 и 13 дюймов – с чипом M5. Его производительность возрастет до 12% в многоядерных задачах и до 36% в графике. Оперативная память увеличится до 12 ГБ. Хотя слухи говорят о второй фронтальной камере для звонков в разных положениях, на слитом видео она пока не замечена.

Обновленный Vision Pro

Как сообщает издание Engadget, шлем смешанной реальности получит чип M5 вместо M2, но без изменений в дизайне. Единственное возможное нововведение – более удобный ремешок для уменьшения нагрузки на шею. Информация об устройстве появилась в утечке FCC, что подтверждает скорый релиз.

HomePod mini

Мини-колонка, которая не обновлялась с 2020 года, получит чип S10, что повысит скорость обработки и качество "компьютерного аудио". Вероятно, появится больше возможностей для обработки Siri без интернета. Новинка также получит чип N1 для сети, поддержку Wi-Fi 6 ГГц и новые цвета.

AirTag 2

Трекер останется в знакомой форме, но станет безопаснее: достать динамик для отключения сигнала будет сложнее. Благодаря второму поколению Ultra Wideband чипа дальность отслеживания возрастет в три раза. В то же время батарея останется сменной, без варианта с зарядкой.

MacBook Pro

В документах FCC упоминался новый MacBook Pro. Вероятно, Apple выпустит базовую модель с M5 в 2025 году, а версии с M5 Pro и M5 Max могут появиться позже. Однако аналитики не исключают переноса обновления на начало 2026 года, что создает путаницу, ведь в конце 2026-го ожидается еще и OLED-модель.

Будет ли осенняя презентация?

После сентябрьского события Apple иногда проводит дополнительную в октябре или ноябре. Если в этом году она состоится, то станет площадкой для показа чипа M5. В противном случае новинки могут представить в формате пресс-релизов. В предыдущие годы Apple применяла оба варианта.

Почему Apple может стать инвестором Intel?

Intel, один из пионеров кремниевой индустрии, обсуждает возможные инвестиции с Apple. Это часть масштабных усилий компании привлечь финансирование и найти новых партнеров после многолетних трудностей и отставания от конкурентов в производстве чипов.

Пока неизвестно, согласится ли Apple сделать вложения, однако факт переговоров подтолкнул акции Intel вверх на 6%. На момент закрытия торгов в среду их стоимость составила 31,22 доллара – на 52% больше уровня, по которому правительство выкупило долю в августе. Несмотря на то что Apple традиционно сотрудничает с TSMC, Intel пытается убедить ее присоединиться к плану финансового оздоровления. Для Apple такая сделка могла бы означать диверсификацию поставок и влияние на развитие американского производства чипов, однако пока компания не дала никаких официальных комментариев.