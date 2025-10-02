Раніше очікувалось, що спрощена версія гарнітури Apple Vision Pro, відома під умовною назвою Vision Air, з’явиться у 2027 році. Проте компанія змінила плани – інженерів перевели на інший напрямок, щоб прискорити роботу над смарт-окулярами, які стануть конкурентом лінійки Meta Ray-Ban. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на MacRumors.

Чому Apple робить ставку на смарт-окуляри?

Перший варіант Apple Glasses може бути представлений вже наступного року, а запуск запланований на 2027-й. Ця модель не матиме вбудованого дисплея, але отримає камери, мікрофони та можливості штучного інтелекту. Окуляри працюватимуть через голосові команди на базі оновленої Siri, вихід якої очікується навесні 2026-го.

Паралельно Apple розробляє версію з екраном, яку спочатку планувала показати у 2028 році. Проте через появу Ray-Ban Display із кольоровим дисплеєм у лінзі компанія пришвидшила графік. Meta вже кілька років активно розвиває свою лінійку смарт-окулярів та має більш просунуті AI-рішення.

Як повідомляє Bloomberg, Apple планує зробити свої окуляри не лише технологічним, а й модним аксесуаром: користувачі зможуть обирати матеріали оправи, кольори та стилі. Всередині працюватиме власний чип компанії, хоча пристрій залишатиметься залежним від iPhone. Серед додаткових функцій – трекінг здоров’я, фото- та відеозйомка.

Попри відкладений Vision Air, Apple не відмовляється від гарнітури Vision Pro: цього року очікується оновлена модель із процесором M5.

Які ще продукти може представити Apple у 2025 році?

Попри завершення головних заходів року – WWDC та презентації iPhone – Apple ще має кілька пристроїв у планах на 2025-й. Компанія готує оновлені Apple TV, iPad Pro, Vision Pro, HomePod mini, AirTag і, можливо, нові MacBook Pro.

Після вересневої події Apple інколи проводить додаткову в жовтні або листопаді. Якщо цього року вона відбудеться, то стане майданчиком для показу чипа M5. В іншому разі новинки можуть представити у форматі пресрелізів. У попередні роки Apple застосовувала обидва варіанти.