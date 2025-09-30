Колишній дизайнер Apple Джонні Айв створив корабельний ліхтар у співпраці із японською дизайн-студією Balmuda. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Observer.

Як виникла ідея Sailing Lantern?

Антикварні корабельні ліхтарі завжди вирізнялися функціональністю: міцний метал, скляні лінзи, захисні решітки та ручки для перенесення. Вони створювались, аби витримати суворі умови моря. Саме цим принципам вирішив наслідувати Джонні Айв, зазначивши, що не знайшов сучасного ліхтаря, який би підходив для пляжу чи контакту з морською водою.

Результатом стала колаборація його студії LoveFrom із Balmuda – компанією, відомою увагою до деталей і такими продуктами, як популярний паровий тостер. Новинка отримала назву Sailing Lantern і коштує 4800 доларів. Вона виготовлена з високоякісних матеріалів – полірованої нержавіючої сталі морського класу, спеціально обробленого скла та водостійкого ремінця з текстурованого поліестеру. Усередині – LED-освітлення та акумулятор, що робить пристрій портативним.

Як зазначається на сайті Balmuda, зовнішність ліхтаря відсилає до класичних морських форм, проте Айв підкреслює: це не стилізація заради вигляду, а відповідь на ті самі виклики, які стояли перед дизайнерами минулого – стійкість до солоної води та повітря.

Засновник Balmuda Ґен Терао назвав проєкт "подарунком від команди Ive", зізнавшись, що виробничі виклики були серйозними. Особливо складним було створення скла, яке дозволяє невеликому джерелу світла ефективно освітлювати простір. Ive, зі свого боку, наголосив, що навіть нержавійка часто руйнується під впливом солі, і лише небагато сплавів здатні протистояти морським умовам.

Попри призначення для моря, Айв активно користується ліхтарем і вдома. Він зауважив, що прототипи гармонійно виглядають і в саду, і на терасі. За його словами, це схоже на дайверські годинники – більшість власників носить їх щодня, навіть не занурюючись у воду.

Sailing Lantern важить 1,5 кг, і ця маса, як каже Айв, зумовлена матеріалами та точністю обробки. "Вона справжня. Це не декоративний предмет, а повноцінний морський ліхтар", – підсумував дизайнер.

Які гаджети розробляє OpenAI і Джонні Айв?

Крім створення ліхтарів, Джонні Айв також працює із компанією OpenAI над розробкою нових ШІ-гаджетів.

Серед них – розумні окуляри, цифровий голосовий рекордер, носимий пін та смарт-колонка без дисплея. Не всі ці розробки можуть дійти до фінального продукту, однак компанія вже співпрацює з партнерами на кшталт Luxshare і Goertek, які також працювали з Apple.

За попередніми планами, перший девайс може вийти наприкінці 2026 або на початку 2027 року. Найімовірніше, спочатку представлять один продукт, а решта з’являться пізніше. Очікується, що новинки будуть не заміною для смартфонів чи ноутбуків, а радше доповненням до них.