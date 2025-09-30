Бывший дизайнер Apple Джонни Айв создал корабельный фонарь в сотрудничестве с японской дизайн-студией Balmuda. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Observer.

Как возникла идея Sailing Lantern?

Антикварные корабельные фонари всегда отличались функциональностью: прочный металл, стеклянные линзы, защитные решетки и ручки для переноски. Они создавались, чтобы выдержать суровые условия моря. Именно этим принципам решил последовать Джонни Айв, отметив, что не нашел современного фонаря, который бы подходил для пляжа или контакта с морской водой.

Результатом стала коллаборация его студии LoveFrom с Balmuda – компанией, известной вниманием к деталям и такими продуктами, как популярный паровой тостер. Новинка получила название Sailing Lantern и стоит 4800 долларов. Она изготовлена из высококачественных материалов – полированной нержавеющей стали морского класса, специально обработанного стекла и водостойкого ремешка из текстурированного полиэстера. Внутри – LED-освещение и аккумулятор, что делает устройство портативным.

Как отмечается на сайте Balmuda, внешность фонаря отсылает к классическим морским формам, однако Айв подчеркивает: это не стилизация ради вида, а ответ на те же вызовы, которые стояли перед дизайнерами прошлого – устойчивость к соленой воде и воздуху.

Основатель Balmuda Ген Терао назвал проект "подарком от команды Ive", признавшись, что производственные вызовы были серьезными. Особенно сложным было создание стекла, которое позволяет небольшому источнику света эффективно освещать пространство. Ive, со своей стороны, отметил, что даже нержавейка часто разрушается под воздействием соли, и лишь немногие сплавы способны противостоять морским условиям.

Несмотря на назначение для моря, Айв активно пользуется фонарем и дома. Он заметил, что прототипы гармонично смотрятся и в саду, и на террасе. По его словам, это похоже на дайверские часы – большинство владельцев носит их ежедневно, даже не погружаясь в воду.

Sailing Lantern весит 1,5 кг, и эта масса, как говорит Айв, обусловлена материалами и точностью обработки. "Она настоящая. Это не декоративный предмет, а полноценный морской фонарь", – подытожил дизайнер.

Какие гаджеты разрабатывает OpenAI и Джонни Айв?

Кроме создания фонарей, Джонни Айв также работает с компанией OpenAI над разработкой новых ИИ-гаджетов.

Среди них – умные очки, цифровой голосовой рекордер, носимый пин и смарт-колонка без дисплея. Не все эти разработки могут дойти до финального продукта, однако компания уже сотрудничает с партнерами вроде Luxshare и Goertek, которые также работали с Apple.

По предварительным планам, первый девайс может выйти в конце 2026 или в начале 2027 года. Вероятнее всего, сначала представят один продукт, а остальные появятся позже. Ожидается, что новинки будут не заменой для смартфонов или ноутбуков, а скорее дополнением к ним.