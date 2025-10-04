Як саме миша стає пристроєм для прослуховування?

Вразливими до такого типу атак є миші з оптичними сенсорами, що мають роздільну здатність 20 000 точок на дюйм (DPI) і вище, розповідає 24 Канал з посиланням на Mic-E-Mouse.

Дивіться також Замість дешевших Vision Pro: Apple пришвидшує розробку смарт-окулярів

Річ у тім, що саме висока чутливість та частота обміну (опитування) дозволяють їм вловлювати найдрібніші акустичні вібрації від поверхні, на якій вони знаходяться, наприклад, від столу. Ці вібрації виникають під впливом звукових хвиль, зокрема людського голосу.

Атака починається з підключення такої миші до комп'ютера, на якому встановлено шкідливе програмне забезпечення. Це не обов'язково має бути складний вірус. Достатньо, щоб користувач встановив заражений застосунок з відкритим кодом, наприклад, гру або програму для творчості, яка збиратиме високочастотні дані з миші.

Комп'ютерну мишу змусили підслуховувати користувача – дивіться відео:

Зібрані необроблені дані потім витягуються з комп'ютера для подальшого опрацювання. Спочатку вони проходять цифрову обробку за допомогою фільтра Вінера, а потім додатково очищуються нейронною моделлю.

Наскільки це небезпечно?

Авжеж далеко не кожен використовує комп'ютерні мишки з таким високим рівнем DPI. Однак все частіше навіть в звичайних "офісних" мишках цей показник зростає, а штучний інтелект та інші інструменти, ймовірно, навчаться розрізняти фрази і при нижчій частоті.

Щодо ШІ то вже зараз його застосування дозволяє досягти точності розпізнавання мови в діапазоні від 42% до 61%, що фактично перетворює мишу на повноцінний мікрофон для підслуховування.

Як розповідає Tom`s Hardware, концепція Mic-E-Mouse схожа на відомі методи шпигунства часів Холодної війни. Наприклад, коли КДБ подарувало американському послу в Москві копію Великої печатки США з вбудованим пасивним мікрофоном, який залишався непоміченим майже сім років.

Дослідження має на меті продемонструвати нову загрозу, щоб спонукати до розробки заходів захисту від подібних порушень конфіденційності. Тож залишається надіятися, що виробники техніки не знехтують цим попередженням.